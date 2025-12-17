Міненерго: для потреб побутових споживачів і промисловості може бути вивільнено понад 800 МВт потужності

17 декабря 2025 г., 10:25

Під головуванням Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко відбулася нарада з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури. Участь у зустрічі взяв також виконувач обов’язків Міністра енергетики України Артем Некрасов, заступник Міністра енергетики Олександр В’язовченко та керівники енергетичних компаній.



Учасники наради обговорили, зокрема, результати роботи утвореної Міненерго робочої групи, участь у якій беруть представники Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки, Держенергонагляду, НЕК Укренерго, а також Держспецзв’язку.



За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.



Зі списків виключили споживачів потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.



Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком.



Обласним військовим адміністраціям необхідно врахувати ці рекомендації та затвердити зазначені переліки для можливості в подальшому коригування графіків ГПВ з метою застосування меншої кількості черг.

