 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Motor-G, з кластеру Brave1, вже виготовляє понад 100 тисяч моторів для дронів на місяць

17 декабря 2025 г., 8:25

«Мотори — це ключовий елемент дронів, які вражають ворожі цілі. Ще два роки тому їх серійне виробництво в Україні здавалося неможливим — а вже сьогодні дедалі більше дронів літають на моторах Made in Ukraine», наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що компанія Motor-G, учасник кластера Brave1, уже виготовляє понад 100 тисяч моторів на місяць і є одним із найбільших виробників у світі. Ключова перевага українських моторів — адаптація під реальні умови поля бою. Це дає дронам необхідну швидкість, витривалість і надійність у найскладніших умовах.

400 км/год — такої швидкості досяг дрон-перехоплювач із мотором Motor-G.

«Нещодавно оголосили грантову програму для виробників компонентів. Українські розробники можуть отримати до 8 мільйонів гривень від Brave1 для прискорення R&D та підвищення технологічної готовності своїх розробок. З переліком та пріоритетними умовами можна ознайомитися на сайті. (https://grants.brave1.tech/) Розвиваємо ринок компонентів і формуємо технологічну незалежність України», підсумував Михайло Федоров.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  