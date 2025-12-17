Motor-G, з кластеру Brave1, вже виготовляє понад 100 тисяч моторів для дронів на місяць

17 декабря 2025 г., 8:25

«Мотори — це ключовий елемент дронів, які вражають ворожі цілі. Ще два роки тому їх серійне виробництво в Україні здавалося неможливим — а вже сьогодні дедалі більше дронів літають на моторах Made in Ukraine», наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Він зазначив, що компанія Motor-G, учасник кластера Brave1, уже виготовляє понад 100 тисяч моторів на місяць і є одним із найбільших виробників у світі. Ключова перевага українських моторів — адаптація під реальні умови поля бою. Це дає дронам необхідну швидкість, витривалість і надійність у найскладніших умовах.



400 км/год — такої швидкості досяг дрон-перехоплювач із мотором Motor-G.



«Нещодавно оголосили грантову програму для виробників компонентів. Українські розробники можуть отримати до 8 мільйонів гривень від Brave1 для прискорення R&D та підвищення технологічної готовності своїх розробок. З переліком та пріоритетними умовами можна ознайомитися на сайті. (https://grants.brave1.tech/) Розвиваємо ринок компонентів і формуємо технологічну незалежність України», підсумував Михайло Федоров.

