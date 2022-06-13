AMD випустить процесори архітектури Zen 5 у 2024 р.

13 июня 2022 г., 13:25

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У рамках заходу Financial Analysts Day 2022 компанія AMD оголосила свою стратегію розвитку всіх лінійок рішень, що охоплюють процесори та графіку.



Ядра CPU "Zen 4", як очікується, будуть використовуватися в перших у світі високопродуктивних 5-нм x86-процесорах наприкінці цього року. Очікується, що Zen 4 підвищить IPC на 8–10% та забезпечить більш ніж 25-відсоткове збільшення продуктивності на Ватт та 35-відсоткове збільшення загальної продуктивності у порівнянні з Zen 3 під час роботи з настільними додатками.



Архітектура ядра CPU «Zen 5», яка запланована на 2024 рік, створюється з нуля, щоб забезпечити лідерство у продуктивності та ефективності для широкого спектра робочих навантажень та функцій, а також включає оптимізацію для ШІ та машинного навчання.



Ігрова архітектура AMD RDNA 3, що поєднує дизайн чіплета, технологію AMD Infinity Cache наступного покоління, передову 5-нанометрову технологію виробництва та інші удосконалення, забезпечує підвищення продуктивності на Ватт більш ніж на 50% у порівнянні з попереднім поколінням.



Архітектура Infinity 4-го покоління ще більше розширює передовий модульний підхід AMD до проєктування SoC з високошвидкісним міжз'єднанням, забезпечуючи безперешкодну інтеграцію як AMD IP, так і чіплетів сторонніх виробників для створення нового класу високопродуктивних та адаптивних процесорів.



Архітектура AMD CDNA 3 поєднує 5-нанометрові мікросхеми, тривимірне стекування кристалів, архітектуру Infinity 4-го покоління, технологію AMD Infinity Cache наступного покоління і пам'ять HBM в одному корпусі з уніфікованою моделлю програмування пам'яті. Випуск перших продуктів на базі архітектури AMD CDNA 3 запланований на 2023 рік, та очікується, що вони забезпечать більш ніж у 5 разів більшу продуктивність на Ватті в порівнянні з архітектурою AMD CDNA 2 при виконанні робочих навантажень для навчання ІІ.



AMD XDNA, базова архітектура IP від ​​Xilinx, складається з ключових технологій, включаючи структуру FPGA та AI Engine (AIE). Структура FPGA поєднує адаптивне з'єднання з логікою FPGA та локальною пам'яттю, а AIE забезпечує архітектуру потоку даних, оптимізовану для високопродуктивних і енергоефективних додатків штучного інтелекту та обробки сигналів. У майбутньому AMD планує інтегрувати AMD XDNA IP у кілька продуктів, починаючи з процесорів AMD Ryzen, запланованих на 2023 рік.



Мобільний процесор Phoenix Point, випуск якого запланований на 2023 рік, буде поєднувати базову архітектуру AMD Zen 4 з графічною архітектурою AMD RDNA 3 та AIE, за яким піде процесор Strix Point, випуск якого запланований на 2024 рік. Інновації Phoenix Point включають AIE, прискорювач логічних висновків, процесор сигналів зображення, вдосконалений дисплей для оновлення та відгуку, архітектуру чіпсетів AMD та екстремальне керування живленням.



За процесорами Ryzen серії 7000 для настільних ПК на базі Zen 4, які, як очікується, забезпечуватимуть більшу тактову частоту і вищу одно поточну та багатопоточну продуктивність у порівнянні з процесорами Ryzen 6000, підуть процесори Granite Ridge на базі Zen 5.



Планується, що продукти Navi 3x будуть запущені наприкінці цього року та побудовані на ігровій архітектурі AMD RDNA 3 нового покоління.



Очікується, що у 2022 році буде випущено понад 50 нових платформ для ігрових ПК, які піднімуть ігри на новий рівень продуктивності та візуальної точності шляхом поєднання графіки AMD Radeon серії RX із процесорами AMD Ryzen.



AMD зміцнила свої провідні позиції в області ігрових консолей, додавши ігровий портативний комп'ютер Steam Deck від Valve, оснащений процесорами AMD на базі архітектури Zen 2 та графікою на основі архітектури AMD RDNA 2.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист