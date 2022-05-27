27 мая 2022 г., 10:15

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Міністерство енергетики України оголосило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 50,4 тисячі споживачів, з яких 14,9 тисячі були знеструмлені внаслідок технологічних причин.



Зокрема, у Донецькій області - 31,9 тисячі, Київській - 14,9 тисячі (знеструмлені з технологічних причин), Харківській - 2,1 тисячі, Запорізькій - 1 тисячі, Миколаївській - 500 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.



Станом на 26 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 769 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 636,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 343,6 тисячі споживачів, Луганській – 128,2 тисячі, Харківській — 70,8 тисячі.



Всі види електростанцій працюють відповідно до графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.



На південному сході завершується підготовка до відновлення двох повітряних ліній 330 кВ, ремонти мають розпочатися після отримання дозволів. В східному регіоні на підстанції 330 кВ продовжується відновлення устаткування трансформатора, а в північному – розпочали підготовку до демонтажу частини пошкодженого обладнання.



Одразу три високовольтні повітряні лінії 750 кВ та 330 кВ ремонтуються в центральному регіоні: продовжується огляд з саперами важкодоступних ділянок під’їзних шляхів, збираються та замінюються опори, ремонтуються місця пошкоджень проводів.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист