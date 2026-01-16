TrendForce: спотові ціни на DDR4 злетіли майже на 10% через обмеження пропозиції з боку продавців

16 января 2026 г., 11:45

На ринку оперативної пам’яті DRAM зафіксовано стрімке зростання спотових цін, що спричинено стратегічним рішенням постачальників та власників великих складів притримувати запаси в очікуванні подальшого подорожчання протягом 2026 року.



За даними аналітичного агентства TrendForce, вартість найбільш затребуваних модулів DDR4 на спотовому ринку зросла майже на 10%, що створює значний тиск на виробників електроніки та системних інтеграторів.



Продавці демонструють високу впевненість у позитивній динаміці ринку, через що обсяги доступної пропозиції суттєво скоротилися, змушуючи покупців погоджуватися на вищі ціни для поповнення складів. Окрім мейнстрімного сегмента DDR4, тенденція до подорожчання зачепила і модулі DDR5, оскільки виробники дедалі більше переорієнтовують свої потужності на випуск спеціалізованої пам’яті для АІ-серверів та мобільних пристроїв. Така ситуація свідчить про завершення періоду низьких цін, оскільки ринок входить у фазу активного відновлення та корекції вартості компонентів.



Аналіз цієї ситуації вказує на те, що ринок пам’яті входить у період «керованого дефіциту», де постачальники використовують накопичені запаси як інструмент для маніпуляції цінами.



Переорієнтація основних виробничих ліній на випуск HBM-пам’яті для потреб АІ-обчислень створила структурний вакуум у сегменті стандартних модулів DRAM. Те, що ми спостерігаємо на спотовому ринку, - це лише прелюдія до масштабної переоцінки вартості комп’ютерного заліза у 2026 році. Продавці розуміють, що запуск нових платформ із підтримкою локального АІ вимагатиме колосальних обсягів оперативної пам’яті, тому притримування запасів сьогодні гарантує їм надприбутки вже у найближчі місяці. Для кінцевого споживача це означає неминуче здорожчання персональних комп’ютерів та серверного обладнання, оскільки вартість одного з ключових вузлів системи більше не стримується надлишком пропозиції.



У 2026 році пам’ять перетворюється на такий самий дефіцитний актив, як і високопродуктивні графічні чипи, що змусить виробників пристроїв переглядати свої бюджетні плани вже до кінця першого кварталу.

