Softprom стає дістрибьютором SimSpace, розробника рішень IT Risk Management

Simspace, провідна компанія-розробник платформ для управління ризиками в галузі кібербезпеки, оголосили про підписання дистриб'юторського контракту з Softprom - Value Added IT Distributor.



Відповідно до контракту, Softprom займеться просуванням та дистрибуцією платформи SimSpace у таких країнах: Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща, Румунія, Болгарія, Молдова, Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан.



«Більша частина Європи постійно стикається зі зростаючою загрозою своїй національній безпеці, включаючи атаки на фінансові системи, критично важливу інфраструктуру та спільні інтереси кібербезпеки», — каже Джейсон Коуї (Jason Cowie), віце-президент із глобальних партнерських продажів SimSpace. «Ми пишаємося тим, що працюємо з Softprom над наданням рішень, які можуть допомогти у навчанні реагування на інциденти та перевірку як технологій, так і процесів для захисту від просунутих кіберзлочинців».



SimSpace пропонує найнадійнішу та найреалістичнішу у світі платформу кіберпростору (кіберполігон) для перевірки процесів безпеки в організації.



Компанія забезпечує перевірку стану безпеки, оцінюючи всі елементи управління безпекою, процеси та персонал. SimSpace виявляє слабкі місця та кіберриски, дозволяючи спеціалістам з інформаційної безпеки розставляти пріоритети для інвестицій, що захищають критично важливі для бізнесу активи. Вони також можуть відслідковувати поточні проекти та ініціативи, отримуючи докази відповідності та визначаючи, де їхні програми відстають.



Як підкреслюється, за допомогою передового симулятора кіберпростору SimSpace та індивідуальних планів навчання, команди з кібербезпеки та IT – фахівців можуть практикувати та вдосконалювати свою тактику реагування на кіберзагрози, за допомогою вправ Red Team, Blue Team та Purple Team у режимі реального часу, Capture-the-Flags, програм -вимагачів та DDoS-атак.



“Організації по всьому світу перебувають у конкурентній боротьбі за залучення та утримання фахівців високого класу у сфері кібербезпеки. Щоб залишатися на крок попереду, організаціям потрібна надійна платформа кіберпростору, для підвищення кваліфікації своїх фахівців і ми раді, що в нашому портфелі з'явилося рішення, яке дозволить їм це зробити.” — зазначив Павло Жданович, засновник та керуючий директор групи компаній Softprom.



«Ми раді підписати угоду про партнерство з Softprom і допомогти підвищити кіберготовність у регіоні, – каже Пітер Мейджор (Peter Major), старший директор із продажу SimSpace у регіоні EMEA. «Оскільки ми працюємо разом над покращенням кібербезпеки наших спільних клієнтів, ця угода розширює наші можливості щодо надання найкращих у світі платформ кібербезпеки».

