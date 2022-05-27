MediaTek анонсувала нові платформи для смартфонів середнього рівня

27 мая 2022 г., 9:35

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Компанія MediaTek представила днями три нові мобільні процесори для смартфонів середнього цінового сегмента.



Всі анонсовані чипи - Dimensity 1050, Dimensity 930 та Helio G99 - мають по вісім обчислювальних ядер та виробляються по нормах 6-нм техпроцесу.



Процесор MediaTek Dimensity 1050 має два високопродуктивні ядра Arm Cortex-A78 (2,5 ГГц), а також енергоефективні ядра, які базуються, скоріш за все, на Arm Cortex-A55. Окрім того, використовується графічне ядро Arm Mali-610 з підтримкою інструментів MediaTek HyperEngine 5.0. Це перший процесор MediaTek з можливістю підключення до мереж 5G в діапазонах mmWave 5G та sub-6GHz. Підтримуючи агрегацію несучих 3CC в спектрі нижче 6 (FR1) та агрегацію несучих 4CC в спектрі mmWave (FR2), Dimensity 1050 зможе забезпечувати до 53% більшу швидкість та охоплення для смартфонів порівняно з лише агрегацією LTE + mmWave.

Окрім того, в Dimensity 1050 є підтримка UFS 3.1, LPDDR5, Wi-Fi 6Е, HDR10+ та Dolby Vision, а також екранів Full HD+ з частотою оновлення до 144 Гц. Платформа може використовуватися з камерами до 108 Мп.



MediaTek Dimensity 930 також як й попередній отримав два ядра Cortex-A78, але з частотою 2,2 Ггц, плюс до цього шість ядер Cortex-A55 із частотою 2 ГГц. У якості графічної підсистеми використовується ядро ​​IMG BXM-8-256 від Imagination Technologies. Все інше підтримується таке саме, як й у Dimensity 1050, окрім Wi-Fi 6Е.



Чипсет Helio G99 простіший, він не має підтримку 5G, використовує два ядра Cortex-A76 (2,2 Ггц) та шість ядер Cortex-A55 (2 ГГц). Графічна підсистема в нього - Mali-G57 MC2. Він підтримує лише UFS 2.2 та LPDDR4X, дисплеї з частотою 120 Гц та роздільною здатністю Full HD+. Бездротові стандарти теж не найсвіжіші - Wi-Fi 5.

Смартфони на базі Dimensity 930 з’являться на ринку у другому кварталі 2022 року, тоді як смартфони з Dimensity 1050 і Helio G99 очікуються на ринку в третьому кварталі 2022 року.

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