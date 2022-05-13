13 мая 2022 г., 12:05

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Як повідомляє Міненерго, за минулу добу відновлено електропостачання близько 19 тисячам споживачів.



Зокрема, в Київській області — 10,6 тисячам, Донецькій – 5,2 тисячам, Харківській – 1,5 тисячам, Миколаївській – 700 споживачам, Одеській – 400 споживачам, Дніпропетровській – 350 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання там де воно порушено.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 12 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 798 населених пунктів, загалом близько 711,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 321,6 тисячі споживачів, Харківській — 164 тисячі, Луганській – понад 128 тисяч.



Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.



Гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.



Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист