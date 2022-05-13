Доходи EPAM за минулий квартал зросли на 50,1% до 1,172 млрд дол.

13 мая 2022 г., 12:55

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EPAM Systems повідомила про результати за перший квартал 2022 року, якеий завершився 31 березня.



"Російське вторгнення в Україну змінило світ і EPAM. Ми підтримуємо Україну і продовжуємо підтримувати наших співробітників та їхні сім'ї, надаючи можливість для більш широких ініціатив допомоги в країні", - сказав Аркадій Добкін, генеральний директор і президент EPAM. - «Наш успішний досвід адаптації компанії до глобальних зривів дає мені впевненість, що, незважаючи на глибоко особистий вплив війни на EPAM, ми впораємося з цим найближчим завданням і станемо більш різноманітним, стійкішим та більш актуальним. глобальна компанія».



Стратегія EPAM, яка зосереджена на адаптації, зростанні та підвищенні цінності в ширшій та більш залученій екосистемі людей, клієнтів і партнерів, продовжує керувати компанією. EPAM прискорила виконання елементів цієї стратегії, зосередившись на диверсифікації своєї глобальної платформи доставки, шляхом масштабування існуючих і нових географічних місць, продовжуючи додавати широту та глибину талантів і можливостей.



Ця прискорена диверсифікація глобальних можливостей компанії допоможе підтримати як найближче переміщення проектів клієнтів із постраждалого регіону, так і майбутнє зростання після 2022 року.



Доходи компанії зросли до 1,172 млрд доларів, що більше ніж рік тому на 390,8 млн дол., або на 50,1%.



Прибуток від операцій за GAAP склав 129,2 млн дол., що на 22,0 млн доларів більше, або 20,5%, порівняно зі 107,3 ​млн дол. у першому кварталі 2021 року.



Станом на 31 березня 2022 року грошові кошти, їх еквіваленти та грошові кошти з обмеженим доступом становили 1,308 млрд дол., що на 141,4 млн дол. менше, або на 9,8%, з 1,449 млрд дол. на 31 грудня 2021 року.



EPAM очікує на другий квартал доходи щонайменше 1,140 млрд дол. за GAAP, що відображає темпи зростання в річному обчисленні щонайменше на 29%.

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