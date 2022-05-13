 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Доходи EPAM за минулий квартал зросли на 50,1% до 1,172 млрд дол.

13 мая 2022 г., 12:55
0 
 

EPAM Systems повідомила про результати за перший квартал 2022 року, якеий завершився 31  березня.

"Російське вторгнення в Україну змінило світ і EPAM. Ми підтримуємо Україну і продовжуємо підтримувати наших співробітників та їхні сім'ї, надаючи можливість для більш широких ініціатив допомоги в країні", - сказав Аркадій Добкін, генеральний директор і президент EPAM. - «Наш успішний досвід адаптації компанії до глобальних зривів дає мені впевненість, що, незважаючи на глибоко особистий вплив війни на EPAM, ми впораємося з цим найближчим завданням і станемо більш різноманітним, стійкішим та більш актуальним. глобальна компанія».

Стратегія EPAM, яка зосереджена на адаптації, зростанні та підвищенні цінності в ширшій та більш залученій екосистемі людей, клієнтів і партнерів, продовжує керувати компанією. EPAM прискорила виконання елементів цієї стратегії, зосередившись на диверсифікації своєї глобальної платформи доставки, шляхом масштабування існуючих і нових географічних місць, продовжуючи додавати широту та глибину талантів і можливостей.

Ця прискорена диверсифікація глобальних можливостей компанії допоможе підтримати як найближче переміщення проектів клієнтів із постраждалого регіону, так і майбутнє зростання після 2022 року.

Доходи компанії зросли до 1,172 млрд доларів, що більше ніж рік тому на 390,8 млн дол., або на 50,1%.

Прибуток від операцій за GAAP склав 129,2 млн дол., що на 22,0 млн доларів більше, або 20,5%, порівняно зі 107,3 ​млн дол. у першому кварталі 2021 року.

Станом на 31 березня 2022 року грошові кошти, їх еквіваленти та грошові кошти з обмеженим доступом становили 1,308 млрд дол., що на 141,4 млн дол. менше, або на 9,8%, з 1,449 млрд дол. на 31 грудня 2021 року.

EPAM очікує на другий квартал доходи щонайменше 1,140 млрд дол. за GAAP, що відображає темпи зростання в річному обчисленні щонайменше на 29%.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  