Друга спроба Google виходу у сегмент комп’ютерних окулярів

13 мая 2022 г., 11:25

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Через десять років після дебюту окулярів Google Glass, які знімали те, що бачили користувачі, але викликали занепокоєння щодо конфіденційності та отримали низькі оцінки за дизайн, підрозділ Alphabet представив новий прототип пристрою..



Як повідомляє Reuters, нова пара окулярів з доповненою реальністю була лише одним із кількох довгострокових продуктів, які Google представила на своїй щорічній конференції розробників Google I/O.



«Ми працюємо над технологією, яка дає змогу зруйнувати мовні бар’єри, роблячи роки дослідження в Google Translate і доводячи це до реальних пристроїв», заявив Едді Чанг, директор відділу управління продуктами в Google, назвавши нову можливість “субтитри для світу".



Підвищення активності компанії може допомогти збільшити прибуток, утримуючи користувачів у її мережі технологій, де Google не потрібно розділяти продажі реклами з іншими виробниками пристроїв, такими як Apple і Samsung.



Але апаратний бізнес Google залишається невеликим, за словами IDC, його частка на світовому ринку смартфонів, наприклад, становить менше 1%.



Коли Google Glass було продемонстровано на I/O в 2012 році, презентації була вражаюча - парашутисти використовували пристрої у реальному часі для прямої трансляції стрибка на будівлю в Сан-Франциско.



Цього разу Google показав лише відео свого прототипу, на якому відображалися переклади для розмов англійською, китайською, іспанською та американською мовою жестів.



Не було анонсовано дату випуску і відразу не підтвердили, що в пристрої немає камери.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист