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За добу відновлено електропостачання 35,67 тис споживачів

29 июня 2022 г., 8:35

Як повідомляє Міненергетики, за минулу добу відновлено електропостачання близько 35,67 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема: у Харківській області – близько 19 тисячам, у Запорізькій – 12 тисячам, у Донецькій – 4,4 тисячам, у Миколаївській – 270 споживачам.

Станом на 28 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 770 населених пунктів, загалом близько 604,1 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 348 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 35,3 тисяч споживачів.

Війна триває, але українські енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно повертати енергопостачання громадянам.

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