Укрпошта відкрила офіційний онлайн-магазин на Amazon

28 июня 2022 г., 16:45

0

Tweet

Офіційний онлайн-магазин Укрпошти з 28 червня запрацював на Amazon.com. Це вже другий онлайн-магазин поштового оператора на міжнародних маркетплейсах, який Укрпошта запускає, щоб зробити покупку українських марок простою та доступною для покупців з усього світу.



У відкритому магазині можна придбати набір з марок, конверту та листівки «Русскій воєнний корабль…Всьо!», а також брендований мерч: світшот, футболку чи кепку. Також доступна для замовлення в наборі нова марка «Українська мрія», яка виходить у світ саме 28 червня до Дня Конституції України. Розробкою магазину і виводом бренду Укрпошта на Amazon займалася команда агенції Disqover Agency.



«Укрпошта допомагає тисячам підприємців експортувати свої товари по всьому світу вже багато років, а тепер і сама виступає у якості мерчанта. Відтепер продукція Укрпошти доступна для офіційного замовлення на найбільшому маркетплейсі світу Amazon, щоб покупці з усіх країн могли придбати марки Укрпошти, популярність яких зростає. Поки для замовлення доступні дві марки та брендована продукція, але ми плануємо з часом розширювати асортимент», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Онлайн-покупки на маркетплейсі передбачають благодійну складову. 5 дол. із кожного замовлення з маркою «Русскій воєнний корабль…Всьо!» йде на рахунок благодійного фонду KSE Foundation. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на три напрямки: 1) допомога школам і дитячим садочкам 2) організація логістики гуманітарних вантажів 3) гуманітарна допомога.



Нагадаємо, раніше Укрпошта також запустила офіційний онлайн-магазин на eBay.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист