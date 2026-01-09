З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 385 вибухонебезпечних предметів.

9 января 2026 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 219 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 385 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 75,76 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 398, Херсонщині – 28 тис. 183, Донеччині – 18 тис. 337, Київщині – 16 тис. 584, Миколаївщині – 12 тис. 601, Чернігівщині – 8 тис. 484, Сумщині – 7 тис. 099.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 638 тис. 808 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 065 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 194 тис. 647 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

