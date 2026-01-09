CrowdStrike купує стартап SGNL за 740 мільйонів доларів для захисту АІ-агентів

9 января 2026 г., 9:35

Компанія CrowdStrike оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання стартапу SGNL, який спеціалізується на безпеці ідентифікації. Сума угоди становить 740 мільйонів доларів і буде виплачена переважно готівкою з додаванням частини акцій.



Головною метою поглинання є інтеграція технології безперервної ідентифікації у платформу Falcon для боротьби із загрозами, що посилюються можливостями штучного інтелекту. Як зазначив засновник та генеральний директор CrowdStrike Джордж Курц (George Kurtz), у сучасному середовищі зловмисники все частіше не зламують системи, а просто входять у них, використовуючи скомпрометовані облікові дані. З появою автономних АІ-агентів, які мають розширені права доступу, захист цифрової особистості стає критично важливим завданням для виживання бізнесу.



Технологія SGNL дозволяє відмовитися від застарілих статичних моделей доступу на користь динамічної авторизації в реальному часі. Система постійно оцінює ризики, пов’язані з користувачем, пристроєм та поведінкою, автоматично надаючи або відкликаючи привілеї в момент потреби. Це особливо важливо для захисту нелюдських ідентичностей, таких як АІ-агенти та машинні процеси, які діють у хмарних середовищах із надвисокою швидкістю.



Співзасновник SGNL Скотт Кріз (Scott Kriz) підкреслив, що приєднання до CrowdStrike дозволить масштабувати їхню філософію відповідності доступу реальним бізнес-потребам на глобальному рівні. Уся команда стартапу приєднається до CrowdStrike, що дозволить уникнути скорочень та зберегти унікальну експертизу розробників.



Згідно з прогнозами аналітиків IDC, ринок безпеки ідентифікації майже подвоїться до 2029 року, сягнувши 56 мільярдів доларів. CrowdStrike вже має потужний підрозділ у цьому сегменті, річний регулярний дохід якого перевищив 435 мільйонів доларів станом на середину фінансового 2026 року. Інтеграція рішень SGNL у платформу Falcon запланована на початок наступного фінансового року. Це дозволить клієнтам компанії уніфікувати захист у гібридних середовищах, охоплюючи робочі станції, хмарні сховища та програмні додатки за моделлю Just-in-Time, яка мінімізує кількість постійних привілейованих доступів, якими зазвичай зловживають хакери.



У 2026 році поняття «периметра безпеки» остаточно змістилося з мережі на ідентичність. Як зазначають аналітики, купівля SGNL є стратегічною відповіддю CrowdStrike на виникнення так званої агентської робочої сили, де АІ-помічники самостійно виконують складні операції з даними. Головна вразливість таких систем полягає в тому, що традиційні інструменти контролю доступу не встигають за швидкістю роботи алгоритмів. Впроваджуючи безперервну ідентифікацію, CrowdStrike фактично створює цифрову імунну систему, яка здатна миттєво ізолювати скомпрометованого АІ-агента до того, як він встигне завдати шкоди. Це поглинання зміцнює позиції компанії у боротьбі з конкурентами на кшталт Microsoft та Okta, пропонуючи найбільш інтегрований підхід до безпеки в епоху автономного штучного інтелекту.

