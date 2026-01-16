Broadcom запускає платформу Wi-Fi 8

16 января 2026 г., 9:35

Компанія Broadcom оголосила про випуск своєї платформи Wi-Fi 8 наступного покоління. Новинка включає прискорений процесор (APU) BCM4918 та два двосмугові чипи BCM6714 і BCM6719.



Ця платформа покликана змінити підхід до домашніх мереж, зміщуючи акцент із простої швидкості (як це було у Wi-Fi 7) на надійність, стабільність та інтелектуальне управління за допомогою AI.





Центральним елементом нової платформи є BCM4918 Wi-Fi 8 APU — високопродуктивна система на чипі (SoC), яка об'єднує обчислювальну потужність, мережеві технології та прискорення AI.



Нейронний рушій Broadcom (BNE): вперше в індустрії в процесор інтегровано спеціалізоване ядро для локального опрацювання алгоритмів AI/ML безпосередньо на пристрої.



Розвантаження CPU: спеціальні мережеві рушії обробляють трафік в обхід центрального процесора, що знижує затримки та енергоспоживання.



Вбудоване апаратне прискорення криптографічних протоколів забезпечує надійний захист даних без втрати продуктивності.





На додаток до процесора, Broadcom представила два найбільш інтегрованих у світі рішення для Wi-Fi 8, що об'єднують діапазони 2,4 ГГц та 5 ГГц в одному кристалі:



BCM6714 - конфігурація 3x4 (3 просторові потоки для 2,4 ГГц + 4 потоки для 5 ГГц).



BCM6719 - конфігурація 4x4 (по 4 потоки для кожного діапазону).



Завдяки цифровому попередньому спотворенню (DPD) третього покоління пікове споживання енергії знижено на 25%.



Апаратний рушій збирає дані про стан мережі в реальному часі, що дозволяє AI-моделям миттєво оптимізувати якість з'єднання (QoE).





Поєднання нових чипів із раніше анонсованим BCM6718 (для діапазону 6 ГГц) дозволяє виробникам створювати потужні тридіапазонні системи. Це відкриває шлях до нових можливостей:



Безшовний роумінг та уникнення перевантажень завдяки координації між кількома точками доступу.



Самолікування мережі - AI може передбачати проблеми та автоматично змінювати налаштування для їх усунення.



Інтелектуальне керування смугою пропускання та живленням допомагає відповідати новим стандартам сталого розвитку.



«Wi-Fi 8 — це точка розвороту для індустрії, де зв'язок та інтелект нарешті зливаються воєдино», — зазначив Марк Гонікберг (Mark Gonikberg), віцепрезидент Broadcom.



Зразки нових чипів уже доступні для ключових партнерів та виробників обладнання. Очікується, що перші серійні пристрої (роутери та точки доступу) на базі нової платформи з'являться на ринку пізніше цього року.

