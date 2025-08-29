xMEMS анонсує прототипи AI-окулярів з використанням технологій MEMS

29 августа 2025 г., 14:35

0

Tweet

xMEMS Labs представить нові прототипи розумних окулярів зі штучним інтелектом на серії семінарів xMEMS Live Asia, які відбудуться 16 вересня в Тайбеї та 18 вересня в Шеньчжені. Зазначено, завдяки Sycamore, найтоншому та найлегшому у світі високоякісному MEMS-динаміку, та µCooling, першому в галузі активному рішенню для охолодження в рамці, ці проривні технології дозволяють створити нове покоління більш тонких, легких та функціональних окулярів на базі штучного інтелекту.



У міру стрімкого розвитку смартокулярів, які включають AI-асистентів, переклад у реальному часі, просторову навігацію та інструменти для продуктивної роботи без використання рук, вимоги до якості звуку та теплових характеристик стають все більш жорсткими. xMEMS відповідає цим вимогам завдяки двом технологіям:

Sycamore забезпечує кришталево чистий звук з повною смугою пропускання в корпусі товщиною 1,28 мм, який на 70% менший і на 90% легший за традиційні котушкові динаміки. Sycamore, розроблений для того, щоб зникати всередині оправи, забезпечує природну розмовну штучну інтелігенцію та імерсивне відтворення музики в окулярах, які можна носити цілий день.



µCooling розв'язує проблему накопичення тепла, що створюється процесорами та дисплеями пристрою. Цей твердотільний вентилятор на чіпі забезпечує локалізоване, безшумне та безвібраційне охолодження зсередини оправи, знижуючи температуру поверхні на 40% та покращуючи теплові запаси на 70%.



«Розумні окуляри мають всі шанси стати наступним інтерфейсом штучного інтелекту, змінивши спосіб доступу до інформації, спілкування та сприйняття світу», — зазначив Майк Хаушолдер (said Mike Housholder), віцепрезидент з маркетингу xMEMS Labs. «Але вони будуть успішними лише в тому випадку, якщо залишаться такими ж зручними для носіння, як і функціональними. Sycamore і µCooling усувають дві найбільші перешкоди — об'ємність динаміків і нагрівання — дозволяючи створювати більш тонкі та легкі конструкції, що забезпечують кришталево чистий звук, точний контроль температури та комфорт протягом усього дня».



Ці технології звільняють дизайнерів від традиційних обмежень, створюючи простір для більшої кількості датчиків, батарей і обчислювальних потужностей, одночасно покращуючи комфорт користувачів і довговічність. Разом вони роблять окуляри зі штучним інтелектом придатними для масового використання протягом усього дня.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6