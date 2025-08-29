IT-Solutions запускає нову послугу відеоаналітика як сервіс

29 августа 2025 г., 13:35

Компанія IT-Solutions виводить на ринок нову послугу – відеоаналітика як сервіс (VAaaS). Це рішення дозволяє отримувати практичну користь з даних відеоспостереження без інвестицій у дороге обладнання, ліцензії чи складні впровадження.

На багатьох підприємствах та організаціях встановлені десятки або навіть сотні камер, але до 95% відео зрештою не переглядається. Це втрачені інсайти, недоопрацьовані інциденти, приховані ризики. Відеоаналітика як сервіс (VAaaS) від IT-Solutions дозволяє повернути цю інформацію в роботу – автоматично, цілодобово та без потреби у великій команді.

Сервіс аналізує відео з будь-яких камер: IP або аналогових, незалежно від бренду. Він не вимагає зміни системи, купівлі серверів із GPU чи постійних оновлень – усе вже включено в підписку. А запуск пілотного проєкту можливий лише за два робочі дні.

Для державного сектору та громадської інфраструктури VAaaS – це підвищення безпеки, оперативне виявлення загроз, оптимізація роботи служб. Для бізнесу – автоматизація моніторингу, аналіз поведінки клієнтів, виявлення неефективних зон у торгових залах чи на складах, покращення логістики.

Модель підписки дозволяє підключати лише потрібні аналітичні модулі, поступово масштабувати рішення та адаптувати його під зміну потреб. Такий підхід робить технологію доступною для малого бізнесу, муніципалітетів, шкіл, торгових мереж і великих виробництв.

