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Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса

3 февраля 2022 г., 14:25
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Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса

Компания Xerox сообщила о новой модели цветного принтера Xerox C310, который нацелен на небольшие офисы и удалённых сотрудников.

Как отмечается, устройство Xerox C310 открывает все преимущества цветных документов в разрешении 1200x1200 dpi ценой минимальных издержек. В то же время функция двусторонней печати обеспечит дополнительную экономию, сокращая расход бумаги.

Тажке подчеркивается, что новая модель сочетает в себе компактный размер и низкий уровень шума с надёжностью и высокой производительностью: принтер поддерживает нагрузку до 80 тысяч страниц в месяц и печатает со скоростью 33 страницы в минуту — как в монохромном, так и в цветном режиме.

Xerox C310 готов к эксплуатации сразу после установки. Благодаря решению Xerox Smart Start принтер легко интегрируется в рабочую среду без помощи ИТ-специалистов, быстро подключаясь к домашней или корпоративной сети Wi-Fi. Поддержка технологий Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct позволит печатать с любого удобного устройства — смартфона, планшета, настольного компьютера или ноутбука. При этом комплексная система безопасности надёжно защитит конфиденциальные данные и документы от киберугроз.

Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса

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