«Мегатрейд» надав в оренду ДП «Сіменс Україна» продуктивні системи друку Ricoh

18 июня 2025 г., 13:35

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«Сіменс Україна» є дочірнім підприємством міжнародного технологічного концерну Siemens AG й постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту й охорони здоров’я. Центральний офіс компанії знаходиться в Києві, регіональні філії діють у Львові, Одесі, Дніпропетровську та Харкові.

Після аналізу поточних та прогнозованих завдань ДП «Сіменс Україна» фахівці компанії «Мегатрейд», офіційного дистриб’ютора Ricoh в Україні, надали в довгострокову оренду замовнику і запустили в експлуатацію чотири повноколірні офісні системи формату А3 Ricoh IM C4510A в комплекті зі зчитувачами безконтактних карток та програмним забезпеченням StreamlineNX V3, призначеного для спрощення роботи з документами та скорочення офісних витрат, а також БФП «4-в-1» Ricoh IM C300F. Проєкт здійснено в рамках глобальної угоди між Siemens AG і Ricoh.

Ricoh IM C4510A зі швидкістю 45 стор./хв друкує на щільних і фактурних матеріалах, має однопрохідний пристрій автоподавання оригіналів зі швидкістю сканування до 120 стандартних або 220 двосторонніх зображень за хвилину і згідно з потребами «Сіменс Україна» обладнаний вбудованим степлер-фінішером. Завдяки Android-панелі управління, на нього в будь-який час можна встановити потрібний застосунок, легко адаптуючи та оновлюючи функціонал під конкретні бізнесові вимоги.

Впровадження платформи Streamline NX V3, оптимізованої для смартпанелей управління багатофункціональних пристроїв Ricoh, допоможе «Сіменс Україна» скоротити витрати на друк та підвищити безпечність документообігу завдяки аутентифікації користувачів та шифруванню даних. До того ж за допомогою звітів керівництво компанії може відстежувати витрати на друк по кожному співробітнику та відділу.

Модель IM C300F належить до нової серії «інтелектуальних» пристроїв Ricoh формату А4, обладнаних 10-дюймовою «розумною» панеллю управління, оптимально поєднуючи передові технології й високу надійність та забезпечуючи чудову якість друку і безпеку конфіденційних даних.

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