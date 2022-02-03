Visa запрошує фінтех стартапи регіону CEMEA продемонструвати свої рішення на світовій арені

3 февраля 2022 г., 13:45

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Інноваційні фінтех стартапи з Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки запрошено отримати шанс на доступ до мережі Visa, а також призового фонду, що становить 35 тис. дол. для CEMEA Final та 125 тис. дол. для Global Final.

Visa Everywhere Initiative (VEI), глобальна програма відкритих інновацій, запрошує фінтех та платіжні стартапи продемонструвати свої інноваційні продукти та рішення. Фіналісти матимуть нагоду познайомитися з ключовими фінтех стейкхолдерами у банківському, торговому, венчурному та державному секторах. До того ж переможці конкурсу отримають грошові винагороди та можливість співпрацювати з Visa.

До цьогорічної програми включили стартапи, які використовують криптовалюту та Visa Direct – платіжне рішення, що дає інноваційну змогу компаніям переказувати гроші на мільярди кінцевих точок по всьому світу за допомогою карток та рахунків. Фіналісти, які стимулюють економічне зростання в усьому світі, зустрінуться у Катарі в листопаді цього року на фіналі VEI.

У мережі VEI наразі близько 8500 стартапів з усього світу і вона зростає з кожним роком. З моменту запуску у 2015 році програма допомогла стартапам з більш ніж 100 країн спільно зібрати понад 2,5 млрд дол.

Цього року програма буде зосереджена на CEMEA. Visa Everywhere Initiative 2022 передбачає два нових видання у Єгипті та Саудівській Аравії, а також глобальний фінал у Катарі в листопаді. VEI шукає інноваційних та амбітних підприємців, які працюють над вирішенням проблем з оплатою та торгівлею – проблемами, з якими стикаються підприємства всіх розмірів і секторів.

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