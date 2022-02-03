Qualcomm підняла квартальну виручку на 30% до 10,7 млрд дол.

3 февраля 2022 г., 15:05

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Компанія Qualcomm повідомила про результати у своєму першому фінансовому кварталі.



Дохід за три місяці, що закінчилися в грудні, зріс на 30% у порівнянні з минулим роком до 10,7 мільярдів доларів, що принесло чистий прибуток у розмірі 3,23 долара на акцію.



Аналітики прогнозували 10,47 мільярдів доларів і 3 доларів на акцію.



Валовий прибуток Qualcomm склав 40,2% у минулому кварталі проти 42,4% роком раніше.



Загальний дохід від чіпсетів у підрозділі QCT зріс на 35% до 8,85 мільярдів доларів. Дохід від роялті та ліцензування підрозділу QTL зріс на 10% до 1,82 мільярда доларів.



Виручка Qualcomm від телефонів зросла на 42% у кварталі до 5,98 мільярда доларів. Дохід від чіпів, проданих на ринок IoT зросла на 41% до 1,476 мільярда доларів. Дохід від чіпів RF Front-end зріс на 7% до 1,13 мільярда доларів. А продажі для автомобільного ринку піднялись на 21% до 256 мільйонів доларів.



У поточному кварталі компанія очікує виручку від 10,2 до 11 мільярдів доларів, а прибуток на акцію – у діапазоні від 2,80 до 3 доларів на акцію. Це для порівняння з консенсусом аналітиків щодо 9,54 мільярда доларів і прибутку в 2,48 доларів на акцію.



Але ж попри гарні результати кварталу та оптимістичні прогнози, акції компанії після анонсу зменшились в ціні.

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