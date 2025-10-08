Нові багатофункціональні пристрої Ricoh формату А3 прискорюють сканування на 80%

8 октября 2025 г., 14:35

Компанія «Мегатрейд», офіційний дистриб’ютор Ricoh в Україні, оголосила про старт продажів нової лінійки повноколірних багатофункціональних пристроїв формату А3: IM C3010SD, IM C4510SD та IM C6010SD.



Як зазначається, ключовою особливістю цих моделей є значно покращена технологія сканування, розроблена компанією PFU, яка тепер на 100% належить Ricoh. Суфікс «SD» у назвах пристроїв розшифровується як «Seamless Digitization» (безшовна оцифровка), що відображає основний фокус оновлення.



Впровадження нових БФП відповідає глобальній тенденції. Дослідження Keypoint Intelligence підтверджує, що 70% компаній у регіоні EMEA збільшують бюджети на оцифрування, а БФП залишаються найкращим рішенням для сканування. Це особливо актуально для таких секторів, як охорона здоров'я, логістика та фінансові послуги, де існує щоденна потреба в оцифруванні великої кількості різнорідних документів.



Нові моделі обладнані однопрохідним автоподавачем документів виробничого класу з інноваційним прямим трактом подачі оригіналів. Завдяки цій конструкції численні замовники можуть вирішити ключові проблеми, пов'язані з обробкою змішаних оригіналів: пристрої легко сканують документи від тонких аркушів паперу до важких матеріалів щільністю до 413 г/м² та навіть пластикових карток. Крім того, завдяки автоматичному визначенню розміру, позиціонуванню та виправленню перекосу, час сканування скорочується на цілих 80%: операція, яка на традиційному БФП займає 5 хвилин при роботі з документами різного формату, тепер виконується лише за 1 хвилину. Конструкція прямого тракту подачі паперу забезпечує високу надійність та продуктивність, дозволяючи сканувати до 200 зображень/хвилину у дуплексному режимі.



Нові БФП Ricoh IM C3010SD, IM C4510SD та IM C6010SD вже доступні для замовлення на українському ринку.

