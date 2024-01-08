Wi-Fi 7 сприятимуть відновленню ринку WLAN-інфраструктури у 2024 році

8 января 2024 г., 16:15

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У 2023 році світовий ринок Wi-Fi зіткнувся з проблемами - поставки в третьому кварталі впали на 13% в річному обчисленні, а доходи, як очікується, скоротяться на 8,1%. Причини включають фінансові обмеження, насиченість ринку та проблеми з впровадженням. Однак це може бути лише нижньою межею, оскільки наступний рік виглядає багатообіцяючим. Ринки стабілізуються, галузеві перешкоди зменшуються, а поява Wi-Fi 7 і стандарту Power 6 ГГц, ймовірно, знову розпалить попит і створить нові можливості.



Згідно з даними глобальної аналітичної компанії ABI Research, ці тенденції зумовлять 8,0% середньорічний темп зростання (CAGR) поставок інфраструктури WLAN у період з 2023 по 2030 рік, а загальний обсяг поставок зросте на 71,3%.



"Ринок інфраструктури Wi-Fi, що відновлюється, у 2024 році буде помітно відрізнятися, - зазначає Ендрю Спайві (Andrew Spivey), старший аналітик ABI Research. - Прискорення тенденції повернення в офіси стимулюватиме попит на корпоративний Wi-Fi, в той час, як посилення внутрішньооператорської конкуренції призведе до зростання попиту на високорівневу інфраструктуру Wi-Fi для домашнього використання. Постачальники інфраструктури з обох сторін повинні визнати ці зміни та реагувати на них. Ті з них, які орієнтовані на підприємства, повинні враховувати зростаючі вимоги сучасного бізнесу до щільності та продуктивності. Водночас, в секторі рішень для житлових інсталяцій постачальникам доведеться боротися з контрактним роздрібним ринком".



Wi-Fi 7 принесе значні інновації в екосистему Wi-Fi у 2024 році, оскільки новий стандарт передбачає низку удосконалень, які значно підвищать пропускну здатність і продуктивність. Доступ до діапазону 6 ГГц значно розширить доступний спектр, вирішуючи проблеми з пропускною здатністю, а головні функції, такі як багатоканальна робота (Multi-Link Operation, MLO), підвищать ефективність використання спектра, допомагаючи подолати проблеми з перешкодами в перевантажених середовищах. Ці нові функції також дозволять Wi-Fi обслуговувати нові додатки, які раніше технологія не могла задовольнити. Однак впровадження Wi-Fi 7 не обійдеться без проблем. У багатьох регіонах все ще бракує доступу до 6 ГГц без ліцензій, що суттєво обмежує приріст продуктивності, який вони можуть очікувати від технології. Крім того, вартість Wi-Fi 7 значно вища, ніж Wi-Fi 6, що може стати бар'єром для впровадження на ринках з низькою середньою ціною продажу (ASP).



"Поряд з розширенням загального адресного ринку для технологій Wi-Fi, впровадження Wi-Fi 7 також посилить розрив екосистеми інфраструктури між регіонами з доступом до 6 ГГц з необхідністю ліцензування та без цього. Це призведе до більшої розбіжності в SKU для різних ринків і більш високого ступеня кастомізації для різних підгруп клієнтів", - підсумовує Спайві.

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