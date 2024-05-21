Завдяки розширенню ЦОД попит на електроенергію в Європі може зрости на 50%

21 мая 2024 г., 18:12

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Згідно з останніми даними Goldman Sachs Research, до 2030 року потреби в електроенергії для центрів обробки даних зростуть майже вдвічі, що спричинить значний тиск на європейську енергосистему.

Попит на штучний інтелект і хмарні сервіси збільшує попит на електроенергію для центрів обробки даних. Зараз це 400 ТВт, або від 1 до 2% від загальної потужності, але до кінця десятиліття показник, ймовірно, зросте до 3-4%, тобто до понад 1000 ТВт, що на 160% більше.

Такого різкого зростання попиту на електроенергію не спостерігалося навіть у США з початку цього століття, зазначає Goldman Sachs. Частково це буде зумовлено електрифікацією та перепрофілюванням промисловості, але також і штучним інтелектом.

У період між 2023 і 2033 роками, завдяки розширенню центрів обробки даних, попит на електроенергію в Європі може зрости на 40%, а можливо, навіть на 50%, згідно з дослідженням Goldman Sachs Research. Сьогодні близько 15% світових центрів обробки даних розташовані в Європі. До 2030 року потреби в електроенергії цих дата-центрів зрівняються з нинішнім загальним споживанням Португалії, Греції та Нідерландів разом узятих.

Європа має найстарішу електромережу в світі, тому електрифікація нових дата-центрів потребуватиме більших інвестицій. Згідно з аналізом, протягом наступного десятиліття на передачу та розподіл електроенергії буде витрачено майже 800 млрд євро, а також майже 850 млрд євро інвестицій у сонячну, наземну та офшорну вітрову енергетику.

До 2030 року центри обробки даних будуть використовувати 8% електроенергії в США, порівняно з 3% у 2022 році. Американським комунальним підприємствам потрібно буде інвестувати близько 50 мільярдів доларів у нові генеруючі потужності лише для підтримки центрів обробки даних. В останньому звіті Microsoft про сталий розвиток зростання попиту на штучний інтелект названо причиною того, що компанії буде важко досягти своїх екологічних цілей до 2030 року, навіть незважаючи на те, що 100% електроенергії в її центрах обробки даних надходить з відновлюваних джерел.

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