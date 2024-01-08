«Мінцифра» відповідатиме за формування державної політики у сфері хмарних послуг

8 января 2024 г., 16:55

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«Кабінет міністрів України» ухвалив постанову, яка розширює повноваження «Міністерства цифрової трансформації» та «Держспецзвʼязку». Відтепер «Мінцифра» відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, а «Держспецзвʼязку» буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі. Крім того, «Мінцифра» відповідатиме за запровадження та функціонування «еАкцизу» та запуск і роботу освітнього застосунку «Мрія».

Хмарні технології суттєво допомагають у цифровізації держустанов та захисті даних. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися знищити українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані – у хмарних сховищах.

«еАкциз» – це один з пріоритетних проєктів «Мінцифри» на наступні роки. Очікується, що його запуск дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції. Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт.

У розробці також застосунок «Мрія», який змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів. Він надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

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