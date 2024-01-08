LG представила проєктор CineBeam Qube 4K на webOS 6.0

8 января 2024 г., 15:35

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Компанія LG Electronics (LG) анонсувала проєктор для домашнього перегляду LG CineBeam Qube (модель HU710PB). Він швидко перетворює оселю на кінотеатр та має компактний і легкий дизайн зі зручною ручкою, що обертається на 360 градусів. Зазначено, проєкційне рішення LG також слугує стильним аксесуаром для інтер’єру, його примітна мінімалістична естетика додає кімнаті сучасної вишуканості.



Попри те, що LG CineBeam Qube — один з найменших за розмірами наявних проєкторів, він вирізняється потужністю, здатний проєктувати зображення з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160) до 120 дюймів. Нова модель, оснащена лазерним джерелом світла RGB і технологіями покращення візуального контенту від LG, забезпечує різкі й чіткі зображення з коефіцієнтом контрастності 450 000:1 і 154% покриттям колірної гами DCI-P3.



Точність CineBeam Qube свідчить, що фільми та інший контент відображаються саме так, як їх задумали творці, з насиченими кольорами та глибоким чорним, що додає виразності кожному кадру. Крім того, преміальний проєктор 4K від LG має функцію автоматичного налаштування екрана з технологією автофокусування, яка щоразу оптимізує положення та розмір зображення для перегляду.



CineBeam Qube, що працює на LG webOS 6.0, забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління та легкий доступ до різноманітних стрімінгових сервісів, таких як Netflix, Disney+, Prime Video та YouTube.



«LG CineBeam Qube, що чудово підходить як для великих, так і для малих приміщень, — унікальний проєктор для домашнього перегляду, наділений всіма якостями, яких жадають споживачі в пошуках нового рішення», — зазначив Іс Лі, віцепрезидент і голова ІТ-підрозділу LG Electronics Business Solutions. «Оновлена лінійка від LG пропонує цілий ряд пристроїв, що поліпшують якість життя, забезпечують виняткову просторову інтеграцію та універсальність, а також дарують кінематографічні враження від перегляду».

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