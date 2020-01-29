Вышел первый обзор киберугроз, связанных с электросамокатами

29 января 2020 г., 14:25

+11

голос Tweet

Использование средств микромобильности, таких как электросамокаты, быстро приобретает массовые масштабы, помогая облегчить перемещение по городам в условиях взрывного роста их населения. Но, наряду с пользой, такие средства передвижения создают риски, связанные не только с движением по неприспособленным для них автодорогам и велодорожкам, но и с информационными угрозами.

Эксперты компьютерных технологий из Техасского Университета в Сан-Антонио (UTSA) опубликовали первый обзор рисков приватности и безопасности, создаваемых электросамокатами, сопутствующими программными сервисами и приложениями.

Согласно этому обзору, который вскоре выйдет в бюллетене второго семинара ACM по автомобильной и авиационной безопасности (AutoSec 2020), хакеры имеют возможность организовывать прослушку Bluetooth-коммуникаций пользователя с электроскутером или даже вмешиваться в работу систем GPS-навигации.

Провайдеры сервисов проката электросамокатов могут подвергаться атакам типа «отказ в обслуживании». Кроме того, они часто хранят не только историю платежей подписчиков, но и их индивидуальные профили, откуда взломщик может извлечь сведения о координатах дома и работы пользователя, его предпочтениях и излюбленных маршрутах.

«Мы идентифицировали и обрисовали в общих чертах различные слабые звенья или поверхности атаки в современной экосистеме совместных поездок или микромобильности, которые потенциально могут быть использованы злоумышленниками, начиная с вывода личных данных водителей и заканчивая экономическими потерями для поставщиков услуг, дистанционным контролем за работой транспортных средств», — заявил руководитель этого исследования Муртуза Джадливала (Murtuza Jadliwala), доцент кафедры компьютерных наук UTSA.

Для гарантирования дальнейшей жизнеспособности индустрии микромобильности, по мнению автора, работающие на этом рынке компании должны задуматься не только о физической безопасности ездоков и пешеходов, но и о том как защитить себя и потребителей от серьёзных угроз кибербезопасности и конфиденциальности, привносимых этой новой технологией.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации