Британия разрешит ограниченные поставки 5G-оборудования Huawei

29 января 2020 г., 14:55

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Великобритания приняла решение разрешить частичное участие Huawei в построении высокоскоростной мобильной сети пятого поколения (5G), внеся разлад в сколачиваемую Соединенными Штатами коалицию для бойкотирования этого китайского поставщика, подозреваемого в государственном шпионаже.

Правительство Бориса Джонсона заявило, что компании, представляющие «высокий риск», будут обеспечивать до 35% поставок оборудования для наименее критических компонентов радиодоступа сетей 5G.

В официальном анонсе не названы конкретные компании, однако определение высокорисковых вендоров — «те, кто создает большую угрозу безопасности и устойчивости телекоммуникационных сетей Великобритании» однозначно может быть отнесено на счёт Huawei.

Сама Huawei также не была введена в заблуждение обтекаемостью формулировок. Её вице-президент Виктор Чжан (Victor Zhang) заявил: «Это, продиктованное очевидностью решение, приведёт к созданию более совершенной, более безопасной и экономичной инфраструктуры телекоммуникаций, готовой к будущим вызовам. Оно даёт Великобритании доступ к ведущим в мире технологиям и обеспечивает конкурентоспособный рынок».

Программа построения инфраструктуры 5G расценивается как жизненно важная для будущего экономики этой страны, особенно в свете готовящегося выхода её из Евросоюза. Принимая это сложное решение кабинет премьер-министра Джонстона балансировал рисками с одной стороны вызвать недовольство администрации Трампа и лишиться части торговых договоров с США, а с другой, испортить отношения с не менее важным торговым партнёром — Китаем.

Ранее Вашингтон угрожал прекратить обмен разведывательной информацией с теми союзниками, которые возложат на Huawei обеспечение их ответственной инфраструктуры.

Британское правительство явно надеется избежать таких осложнений. После вчерашнего совещания Совета Национальной Безопасности было объявлено о комплексе мер по «смягчению потенциального риска, связанного с цепочкой поставок, и борьбе с целым рядом угроз, будь то киберпреступники или атаки, спонсируемые государством».

В число таких мер входит запрет на использование оборудования Huawei для всех «сетей, связанных с безопасностью и критически важных для безопасности», и для особо уязвимых мест, таких как ядерные объекты и военные базы.

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