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За прошедший квартал Apple заработала рекордные 91,8 млрд долл.

29 января 2020 г., 13:45
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За прошедший квартал Apple заработала рекордные 91,8 млрд долл.

Компания Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019 года.

Квартальный доход достиг рекордных 91,8 млрд долл., что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А чистая прибыль на акцию составила 4,99 долл., увеличившись на 19%, также установив исторический рекорд.
 
Отмечается, что международные продажи составили 61% от всего дохода.
 
«Мы очень рады сообщить о самом высоком доходе Apple за квартал за всю историю, вызванном высоким спросом на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордными показателями бизнеса сервисов и носимых устройств, — отметил Тим Кук, глава корпорации Apple. — Количество активных устройств выросло в каждом из наших географических сегментов и теперь достигает рекордных 1,5 миллиардов. Мы рассматриваем это как убедительное свидетельство удовлетворенности, заинтересованности и лояльности наших клиентов, что также является отличным драйвером нашего всестороннего роста».
 
«Наши устойчивые результаты привели к рекордному уровню чистой прибыли в 22,2 млрд долл. и сгенерировали операционный денежный поток в размере 30,5 млрд долл., — заявил Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Мы также вернули акционерам около 25 млрд долл. в течение квартала, в том числе 20 млрд долл. в виде обратного выкупа акций и 3,5 млрд долл. в виде дивидендов, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».

Компания прогнозирует на второй квартал 2020 финансового года доход на уровне от 63 млрд до 67 млрд долл., валовую квартальную прибыль в пределах 38-39%. Ожидается, что операционные расходы будут на уровне от 9,6 млрд до 9,7 млрд долл.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,77 доллара на акцию.

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