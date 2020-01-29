За прошедший квартал Apple заработала рекордные 91,8 млрд долл.

29 января 2020 г., 13:45

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Компания Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019 года.

Квартальный доход достиг рекордных 91,8 млрд долл., что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А чистая прибыль на акцию составила 4,99 долл., увеличившись на 19%, также установив исторический рекорд.

Отмечается, что международные продажи составили 61% от всего дохода.

«Мы очень рады сообщить о самом высоком доходе Apple за квартал за всю историю, вызванном высоким спросом на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордными показателями бизнеса сервисов и носимых устройств, — отметил Тим Кук, глава корпорации Apple. — Количество активных устройств выросло в каждом из наших географических сегментов и теперь достигает рекордных 1,5 миллиардов. Мы рассматриваем это как убедительное свидетельство удовлетворенности, заинтересованности и лояльности наших клиентов, что также является отличным драйвером нашего всестороннего роста».

«Наши устойчивые результаты привели к рекордному уровню чистой прибыли в 22,2 млрд долл. и сгенерировали операционный денежный поток в размере 30,5 млрд долл., — заявил Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Мы также вернули акционерам около 25 млрд долл. в течение квартала, в том числе 20 млрд долл. в виде обратного выкупа акций и 3,5 млрд долл. в виде дивидендов, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».

Компания прогнозирует на второй квартал 2020 финансового года доход на уровне от 63 млрд до 67 млрд долл., валовую квартальную прибыль в пределах 38-39%. Ожидается, что операционные расходы будут на уровне от 9,6 млрд до 9,7 млрд долл.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,77 доллара на акцию.

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