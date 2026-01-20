ДЦКЗ у 2025 році під'єднав до системи збору телеметрії 24 організації, а до захисту кінцевих точок – 39

20 января 2026 г., 12:35

Протягом 2025 року Державний центр кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку значно розширив масштаби використання Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ).

Станом на кінець року до підсистеми збору телеметрії (NDR) під'єднано 92 організації, з яких 24 були інтегровані протягом 2025 року. Новим учасникам надано комплекти обладнання для аналізу мережевого трафіку.

Загальна кількість організацій, підключених до підсистеми захисту кінцевих точок (EDR/MDR), зросла до 97, при цьому 39 організацій приєдналися до системи минулого року. В межах СВВ проводиться моніторинг понад 46,5 тис. робочих станцій і серверів (32 тис. одиниць хостів на моніторингу MDR, 14,5 тис. – EDR).

Ключовим пріоритетом стало розширення покриття моніторингу мереж та кінцевих точок у державних органах, підвищенні якості збору телеметрії, а також удосконалення механізмів централізованого аналізу подій інформаційної безпеки.

