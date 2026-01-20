 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ДЦКЗ у 2025 році під'єднав до системи збору телеметрії 24 організації, а до захисту кінцевих точок – 39

20 января 2026 г., 12:35

Протягом 2025 року Державний центр кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку значно розширив масштаби використання Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ).

Станом на кінець року до підсистеми збору телеметрії (NDR) під'єднано 92 організації, з яких 24 були інтегровані протягом 2025 року. Новим учасникам надано комплекти обладнання для аналізу мережевого трафіку.

Загальна кількість організацій, підключених до підсистеми захисту кінцевих точок (EDR/MDR), зросла до 97, при цьому 39 організацій приєдналися до системи минулого року. В межах СВВ проводиться моніторинг понад 46,5 тис. робочих станцій і серверів (32 тис. одиниць хостів на моніторингу MDR, 14,5 тис. – EDR).

Ключовим пріоритетом стало розширення покриття моніторингу мереж та кінцевих точок у державних органах, підвищенні якості збору телеметрії, а також удосконалення механізмів централізованого аналізу подій інформаційної безпеки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  