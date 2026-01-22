ITS CSAT: як автоматизувати інструктажі, тренінги та контроль обізнаності персоналу. Вебінар IT Specialist  

|0
У 2025 році для державного сектору України закріплено єдиний системний підхід до навчання з кібергігієни персоналу. Постанова КМУ №1281 та Методичні рекомендації Держспецзв’язку (Наказ №661) визначають чіткі вимоги до періодичності, організації та контролю результатів навчання. На практиці це означає потребу в керованій, прозорій та масштабованій системі, яка знижує ризики, спричинені впливом людського фактору.
ITS CSAT (Cybersecurity Awareness Tracker) — власне рішення IT Specialist, яке допомагає організаціям вибудувати послідовну модель навчання з кібергігієни.
На безкоштовному вебінарі 29 січня 2026 року ви дізнаєтеся, як ITS CSAT допомагає виконувати вимоги регуляторів, централізувати управління навчанням і забезпечити контроль результатів.
Тема події: «ITS CSAT для держорганів і держпідприємств: як виконати Методичні рекомендації Держспецзв’язку (Наказ №661) та вибудувати системні інструктажі й тренінги з кібергігієни»
Що чекає на учасників вебінару?
Під час події ви дізнаєтеся:
- як організувати навчання з кібергігієни відповідно до вимог Постанови КМУ №1281 та Наказу Держспецзв’язку №661;
- як за допомогою ITS CSAT забезпечити централізоване управління інструктажами та тренінгами для різних категорій персоналу;
- як побудувати системну навчальну модель: від базового інструктажу до щорічних обов’язкових тренінгів;
- як проводити перевірку рівня обізнаності, аналізувати результати та відстежувати динаміку змін;
- як підтверджувати виконання нормативних вимог без ручного контролю та розрізнених процесів.
Учасники побачать практичний приклад використання ITS CSAT та зрозуміють, як вибудувати керовану, послідовну й масштабовану систему навчання з кібергігієни для державних органів і підприємств.
Для кого буде корисно?
Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:
- фахівець з ІТ або інформаційної безпеки, відповідальний за кіберзахист організації;
- представник HR, L&D або служби комплаєнсу, залучений до організації навчання персоналу;
- уповноважений з кіберзахисту або керівник структурного підрозділу;
- відповідаєте за виконання нормативних вимог у сфері кібербезпеки.
Про організаторів
IT Specialist — українська компанія, що спеціалізується на впровадженні та розвитку систем кіберзахисту. Основні напрями діяльності: консультаційні послуги з кібербезпеки, аудити за стандартами PCI SSC, ISO/IEC 27001, SWIFT, тестування на проникнення, розробка власних програмних продуктів, зокрема ITS CSAT.
New Side — рекламне агентство повного циклу. Основні напрямки діяльності: SMM- та digital-маркетинг, брендинг, фото- та відеопродакшн, розробка сайтів. Понад 5 років досвіду на українському ринку та більше 123 успішно реалізованих проєктів.
Деталі події:
Дата: 29 січня 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією
