ITS CSAT: як автоматизувати інструктажі, тренінги та контроль обізнаності персоналу. Вебінар IT Specialist  

22 января 2026 г., 17:15
Як автоматизувати інструктажі, тренінги та контроль обізнаності персоналу на вебінарі IT Specialist

У 2025 році для державного сектору України закріплено єдиний системний підхід до навчання з кібергігієни персоналу. Постанова КМУ №1281 та Методичні рекомендації Держспецзв’язку (Наказ №661) визначають чіткі вимоги до періодичності, організації та контролю результатів навчання. На практиці це означає потребу в керованій, прозорій та масштабованій системі, яка знижує ризики, спричинені впливом людського фактору.

ITS CSAT (Cybersecurity Awareness Tracker) — власне рішення IT Specialist, яке допомагає організаціям вибудувати послідовну модель навчання з кібергігієни.

На безкоштовному вебінарі 29 січня 2026 року ви дізнаєтеся, як ITS CSAT допомагає виконувати вимоги регуляторів, централізувати управління навчанням і забезпечити контроль результатів.

Тема події: «ITS CSAT для держорганів і держпідприємств: як виконати Методичні рекомендації Держспецзв’язку (Наказ №661) та вибудувати системні інструктажі й тренінги з кібергігієни»

Що чекає на учасників вебінару?

Під час події ви дізнаєтеся: 

  • як організувати навчання з кібергігієни відповідно до вимог Постанови КМУ №1281 та Наказу Держспецзв’язку №661; 
  • як за допомогою ITS CSAT забезпечити централізоване управління інструктажами та тренінгами для різних категорій персоналу; 
  • як побудувати системну навчальну модель: від базового інструктажу до щорічних обов’язкових тренінгів; 
  • як проводити перевірку рівня обізнаності, аналізувати результати та відстежувати динаміку змін; 
  • як підтверджувати виконання нормативних вимог без ручного контролю та розрізнених процесів.

Учасники побачать практичний приклад використання ITS CSAT та зрозуміють, як вибудувати керовану, послідовну й масштабовану систему навчання з кібергігієни для державних органів і підприємств.

Для кого буде корисно?

Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:

  • фахівець з ІТ або інформаційної безпеки, відповідальний за кіберзахист організації; 
  • представник HR, L&D або служби комплаєнсу, залучений до організації навчання персоналу; 
  • уповноважений з кіберзахисту або керівник структурного підрозділу;
  • відповідаєте за виконання нормативних вимог у сфері кібербезпеки. Про організаторів
  • відповідаєте за виконання нормативних вимог у сфері кібербезпеки.

Про організаторів

IT Specialist — українська компанія, що спеціалізується на впровадженні та розвитку систем кіберзахисту. Основні напрями діяльності: консультаційні послуги з кібербезпеки, аудити за стандартами PCI SSC, ISO/IEC 27001, SWIFT, тестування на проникнення, розробка власних програмних продуктів, зокрема ITS CSAT.

New Side — рекламне агентство повного циклу. Основні напрямки діяльності: SMM- та digital-маркетинг, брендинг, фото- та відеопродакшн, розробка сайтів. Понад 5 років досвіду на українському ринку та більше 123 успішно реалізованих проєктів.

Деталі події:

Дата: 29 січня 2026 року 
Час: 15:00–16:00 (за київським часом) 
Формат: онлайн 
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією

Зареєструватися на вебінар

