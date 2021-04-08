Вредонос маскируется под приложение Netflix для Android

8 апреля 2021 г., 16:35

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Исследователи компании Check Point Software Technologies обнаружили в магазине Google Play вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под официальное приложение Netflix и якобы позволяет пользователям просматривать контент популярного стримингового сервиса.

В случае успешной установки цифровой вирус позволяет злоумышленникам распространять вредоносное ПО через ссылки, похищать информацию и данные из учетных записей пользователей WhatsApp, а также распространять поддельные ил вредоносные сообщения среди контактов и групп в WhatsApp. Вредонос был специально разработан таким образом, чтобы распространяться между устройствами. Он способен переходить с одного устройства на другое сразу после того, как пользователь Android кликнет на ссылку в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники использовали сравнительно новую технику атак, а также методику перехвата соединения с WhatsApp через захват уведомлений и возможность выполнения предопределенных действий «отклонить» или «ответить».

Как работает этот вредонос:

Пользователь устанавливает приложение с вредоносным кодом из магазина Google Play;

Вредонос начинает «прислушиваться» к новым уведомлениям в WhatsApp;

Программа отвечает на каждое сообщение WhatsApp специальным текстом, загруженным с удаленного сервера;

Злоумышленники распространяли сообщения с использованием бренда Netflix и ссылкой на фишинговый сайт, созданный для похищения учетных данных и информации о кредитных картах пользователей.

Исследователи Check Point Research предоставили данные о найденном вредоносном ПО Google, впоследствии приложение было удалено. Однако с большой долей вероятности вирус может вернуться в новом обличии. Результаты исследований были также отправлены и компании WhatsApp, хотя на ее стороне уязвимостей обнаружено не было.

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