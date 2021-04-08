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Нехватка чипов докатилась и до производства MacBook и iPad

8 апреля 2021 г., 17:15
Нехватка чипов докатилась и до производства MacBook и iPad

Как сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei, производство некоторых моделей MacBook и iPad было отложено из-за глобальной нехватки компонентов.

В отчете говорится, что дефицит микросхем привел к задержкам на одном из ключевых этапов производства MacBook, как и iPad. В частности из-за нехватки дисплеев и компонентов для них.

В результате образовавшейся задержки Apple перенесла часть заказов на компоненты для двух устройств с первой половины этого года на вторую, говорится в отчете Nikkei со ссылкой на проинформированные источники.

При этом, как отмечается, на планы Apple по производству iPhone ситуация пока не повлияла, однако поставки некоторых компонентов и для этих устройств «довольно ограничены».

Нехватка компонентов остается проблемой для Apple в общей цепочке поставок, но пока не повлияла на доступность продуктов для потребителей, отмечает Nikkei.

Foxconn, крупнейший подрядчик Apple, также предупредил о наблюдающемся дефиците компонент, не комментируя детали.

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