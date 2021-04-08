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Konica Minolta и AWS будут совместно развивать направление точной медицины

8 апреля 2021 г., 15:55
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Konica Minolta и AWS будут совместно развивать направление точной медицины

Компании Konica Minolta и Amazon Web Services договорились о партнерстве, в рамках которого AWS становится предпочтительным поставщиком облачных услуг для направления точной медицины Konica Minolta, а также инвестирует в компанию Konica Minolta Precision Medicine, которая специализируется на комплексной диагностике и развивает технологии, помогающие прогнозировать, обнаруживать и лечить заболевания.

В соответствии с пятилетним соглашением, AWS будет поддерживать развитие инициативы Lattice. Эта платформа объединяет различные данные в области геномики, паталогической анатомии, радиологии и др. с целью обнаружения новых клинически значимых биомаркеров и разработки диагностических тестов следующего поколения.

Lattice поможет проводить масштабные клинические испытания и создавать новые диагностические инструменты. Платформа сочетает в себе передовые научные достижения Konica Minolta и возможности в сфере искусственного интеллекта со стороны AWS – в том числе разработки Amazon HealthLake, а также мощности в сфере хранения и вычисления данных. Также направление точной медицины Konica Minolta будет использовать безопасную инфраструктуру AWS для обработки, обслуживания и хранения защищенной медицинской информации.

«Одна из самых серьезных проблем на пути развития точной медицины – отсутствие инфраструктуры для поддержки трансляционной биоинформатики. – отмечает Киетака Фуджи (Kiyotaka Fujii), председатель компании KMPM. – Благодаря новой платформе Konica Minolta поможет клиентам шире использовать возможности уникальных наборов данных. А при помощи сервисов AWS и нашей безопасной инфраструктуры мы сможем внедрять еще больше инноваций, активно сотрудничая с опытной командой специалистов».

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