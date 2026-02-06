Anthropic представила нову версію Claude Opus із контекстом в 1 мільйон токенів

6 февраля 2026 г., 9:35

Компанія Anthropic офіційно представила масштабне оновлення своєї флагманської моделі - Claude Opus 4.6. Нова версія, що прийшла на зміну Opus 4.5, значно піднімає планку для інтелектуальної роботи, пропонуючи користувачам безпрецедентні можливості обробки даних.



Головною новиною став запуск бета-версії вікна контексту обсягом в 1 мільйон токенів, що робить Opus прямим конкурентом лінійки Gemini від Google. Це оновлення дозволяє моделі «тримати в голові» до 1500 сторінок тексту, аналізувати понад 30 000 рядків коду або опрацьовувати відео тривалістю понад годину за один запит. Раніше ліміт Opus становив 200 000 токенів, що змушувало систему стискати довгі діалоги, втрачаючи деталі, але тепер Claude стає повноцінним партнером для роботи з великими архівами документів та складними програмними проєктами.



Окрім розширення пам'яті, Anthropic представила інноваційну функцію «Команди агентів» (Agent Teams). Ця концепція змінює підхід до автоматизації: тепер АІ-агенти можуть працювати спільно, імітуючи структуру команди розробників програмного забезпечення. Замість того, щоб один агент намагався виконати всі завдання самотужки, створюючи «вузькі місця», команда розподіляє роботу на дрібніші сегменти. Кожен агент володіє власним завданням, працює незалежно, але координує дії з іншими учасниками процесу. Така система здатна використовувати десятки інструментів одночасно та самостійно виправляти помилки, виявлені в процесі виконання, що значно скорочує час реалізації проєктів для бізнес-користувачів та розробників.



Паралельно з цим Claude стає частиною повсякденної офісної роботи завдяки інтеграції безпосередньо в Microsoft PowerPoint. Нова функція, що запускається у форматі прев'ю для корпоративних планів, дозволяє АІ читати макети слайдів, розпізнавати шрифти та майстер-слайди. Користувачі можуть просити Claude створювати презентації на основі корпоративних шаблонів, перетворювати сухі списки тез на наочні діаграми або повністю перебудовувати структуру оповіді, не залишаючи застосунку. Це перетворює Claude з простого чат-бота на професійного дизайнера та редактора, який розуміє візуальний стиль бренду та допомагає створювати готові до виступу матеріали за лічені хвилини.



«Запуск Opus 4.6 з мільйонним контекстом - це не просто цифри, це можливість для АІ розуміти цілісну картину бізнесу чи складного інженерного рішення без втрати контексту. Ми будуємо платформу, де АІ не просто відповідає на питання, а діє як злагоджений колектив», - зазначають у Anthropic.



Аналіз ситуації показує, що ми вступаємо в еру «довгої пам'яті» та агентної незалежності. Якщо 2024 рік був про якість відповідей, то 2026-й стає роком інтеграції та масштабування. Здатність Opus 4.6 обробляти гігантські масиви даних усуває останній бар'єр для великого бізнесу - необхідність різати дані на шматки, що часто призводило до помилок у висновках. Водночас інтеграція в PowerPoint свідчить про те, що Anthropic готується до лобового зіткнення з Microsoft Copilot на його ж полі. Перемога тут дістанеться тому, чий АІ буде краще розуміти «контекст компанії», а з мільйоном токенів у Claude тепер дуже довга пам'ять.

