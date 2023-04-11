Військовослужбовці з Житомира розробили розвідувальний та ударний дрони

11 апреля 2023 г., 17:56

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За повідомленням "Суспільне Новини", українські військовослужбовці з Житомира створили власний аналог широко відомого дрону DJI Matrice 300 RTK, який адаптований для використання в бойових умовах та є більш доступною ціною.



Військовослужбовець Микола Гаврилюк, який у проєкті відповідає за технічну частину процесу зазначив наступні переваги свого рішення: "Компанія DJI зробила так, що за допомогою системи Aeroscope можна відстежувати місцеперебування оператора дрона, що робить їх мішенню для ворога. Наш дрон неможливо простежити за допомогою цих систем, що дозволяє убезпечити його оператора від ворожої артилерії, адже їм важче виявити його місцеперебування. Крім того, наш дрон вдвічі компактніший і вдвічі легший за той же "Matrice" – його можна переносити в одному невеликому рюкзаку. При цьому дальність льоту зберігається. За ціною він вдвічі дешевший за "Matrice" при тій самій комплектації. Окреме питання це РЕБостійкість – він набагато краще протистоїть військам РЕБ – тобто радіоелектронній боротьбі ворога, ніж DJI. Фактично, він літає там, де DJI не літає зовсім".



Концепт обох моделей дронів – і розвідувального, і ударного – був з нуля розроблений в Україні.



Розвідувальний дрон має оптику з 30-кратним зумом і може передавати відео на дистанцію до 20 км. Цей дрон підтримує функцію повернення на базу при втраті сигналу керування або при розрядженні батареї. При масі 10 кг час його польоту сягає двох годин.



Ударний дрон оснащується чотирма боєприпасами по 1 кг. Точність їх потрапляння становить до 1 метра з висоти до 500 м. При масі 15 кг час польоту – близько години.



Обидва пристрої пройшли випробування на полігоні, де підтвердили заявлені характеристики.

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