Поставки ігрових моніторів впали до 19,8 млн одиниць у 2022 році

11 апреля 2023 г., 16:35

0

Tweet

Останнє дослідження TrendForce показало, що поставки ігрових моніторів вперше скоротилися з 2016 року через високу інфляцію, в результаті чого в торік було відвантажено лише 19,8 мільйона одиниць, що на 13% менше, ніж у попередньому році.

TrendForce прогнозує, що попит повинен відновитися у 2023 році, підскочивши до 20,8 мільйона одиниць, що на 5% більше, ніж у попередньому році. Це відновлення буде переважно зумовлене трьома факторами. По-перше, низка брендів замінюють свої 75-гігагерцові моделі на 100-гігагерцові. По-друге, на третій квартал заплановано проведення Азійських ігор 2023 року в Ханчжоу, де кіберспорт буде однією зі змагальних категорій. Це сприятиме зростанню попиту на ігрові продукти. Нарешті, Китай нарешті почав знімати обмеження, пов’язані з COVID, а це означає, що попит на інтернет-кафе повинен поступово відновлюватися.

За даними TrendForce, у 2022 році LCD-монітори з вертикальним вирівнюванням (VA) зайняли левову частку ринку - 51%. За ними йдуть монітори з площинною комутацією (IPS) - 43,4%, і, нарешті, TN-монітори припадає 5%. Однак варто зазначити, що популярність ігрових OLED-моніторів зросла, зайнявши 0,6% частки ринку у 2022 році. Завдяки диверсифікації OLED-продукції очікується, що показник зросте до 1,6% цього року. Крім того, TrendForce прогнозує, що IPS-монітори можуть почати конкурувати з VA-моніторами, враховуючи, що не тільки IPS-продукція збільшує свою частку на ринку, але й на багато ігрових IPS-моніторів спостерігається постійне зниження цін.

У 2022 році ігрові монітори з частотою розгортки 165-180 Гц мали найбільшу частку ринку - 51,9%, за ними йшли монітори з частотою 120-160 Гц - 32,5%, 200 Гц і вище - 11,7%, і, нарешті, 100 Гц - 3,9%. TrendForce прогнозує, що частка ринку моніторів з 165-180 Гц і 100 Гц значно збільшиться у 2023 році. Вважається, що монітори 165-180 Гц з часом поглинуть частку ринку моніторів 120-160 Гц, оскільки різниця в ціні між цими двома діапазонами невелика. Крім того, очікується, що 100-герцові монітори в основному замінять 75-герцові ігрові пристрої, і TrendForce прогнозує, що їхня ринкова частка збільшиться на 5,1 відсоткових пунктів до 9% у 2023 році.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень