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ViewSonic выпустила LED-дисплеи Direct View с диагональю до 216 дюймов

7 октября 2020 г., 17:45
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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил свои новейшие LED дисплеи Direct View «все в одном» (All-in-One Direct View).

Как отмечается, новые светодиодные решения представлены линейкой под названием LD (LD135-151, LD163-181). В отличие от традиционных светодиодных дисплеев новый продукт объединяет в себе экран, технологию сшивки изображений, источник питания и систему управления, что обеспечивает простоту установки, эксплуатации и обслуживания. Элегантный дизайн светодиодного дисплея Direct View «все в одном» улучшает восприятие визуального контента и хорошо вписывается в интерьер вестибюлей, аудиторий, залов заседаний и конференц-залов.

«Светодиодные широкоформатные панели задают новый тренд в области визуализации информации. ViewSonic, будучи пионером в этой сфере, вносит свой вклад в развитие светодиодных технологий, — уверена Наталья Астафьева, руководитель направления коммерческих дисплеев представительства ViewSonic в России и странах СНГ. — Мы разработали новую категорию продуктов и открыли новый сектор рынка благодаря LED дисплеям Direct View с технологией «все в одном» и диагональю до 216 дюймов. Полная линейка продуктов серии LD включает в себя панели большого размера для презентаций, предназначенные для различных сценариев использования».

Решения на основе традиционных дисплеев большого размера имеют ряд технологических ограничений. LCD-видеостены состоят из множества жидкокристаллических панелей, что представляет определенные сложности при установке, калибровке и обслуживании. Такие панели имеют рамки по краям экрана, которые могут привести к некорректному отображению сетки изображения. Кроме того, размер одной ЖК-панели имеет ограничение по размеру (диагональ до 98 дюймов). Хотя традиционные LED дисплеи не имеют проблем с сеткой изображения и являются значительным прорывом по сравнению с LCD-решениями, их системы для отображения, электропитания, сшивки изображений и управления физически разделены. Из-за этого такие дисплеи являются слишком громоздкими и сложными в обслуживании и эксплуатации.

Принципиально новые светодиодные дисплеи Direct View «все в одном» от корпорации ViewSonic решают проблемы, которые мы привыкли наблюдать у традиционных дисплеев большого размера, за счет использования инновационной светодиодной технологии и интеграции различных систем в одном устройстве. Кроме того, новый продукт позволяет проводить беспроводные презентации, а в сочетании с панелью ViewBoard или сенсорным монитором TD может работать как большой интерактивный дисплей.

LED дисплеи Direct View «все в одном» ViewSonic обеспечивают фантастическое качество визуализации разнообразного контента и благодаря своему элегантному дизайну гармонично сочетается с окружающим интерьером. Конструкция «все в одном» обеспечивает простоту установки, эксплуатации и обслуживания при низкой совокупной стоимости владения в долгосрочной перспективе.

Светодиодный дисплей Direct View «все в одном» обеспечивает потрясающие визуальные эффекты. Панели серии LD доступны в четырех различных размерах: с диагональю 108, 135, 163 и 216 дюймов. Дисплеи имеют яркую цветовую гамму 120% Rec. 709, яркость до 600 нит и восемь уровней регулировки. Таким образом пользователи могут настраивать яркость дисплея в зависимости от условий окружающей среды.

Легкий ультратонкий дисплей толщиной всего 35 мм обеспечивает бесшовную интеграцию с окружающей обстановкой. Тонкий настенный дисплей выглядит словно панно и гармонично сочетается практически с любым стилем интерьера. Сверхтонкая рамка шириной всего 10 мм обеспечивает захватывающий зрительский опыт.

Несколько предварительно собранных и откалиброванных панелей устраняют необходимость в сложном процессе настройки и обеспечивают простоту установки, эксплуатации и обслуживания. Модульная конструкция новейшего типа с настенным креплением или опциональной напольной подставкой из алюминиевого сплава обеспечивает простоту установки, экономию времени и труда: установку могут выполнить два человека всего за два часа. Одна кнопка питания обеспечивает простоту управления. Дисплей также оснащен большим количеством легкодоступных портов ввода-вывода. Система поддерживает сменные модули и системы управления. Обслуживание целиком проводится с передней панели при помощи электрического вакуумного крепежного инструмента.

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