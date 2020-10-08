Seagate выпустила Skyhawk AI емкостью 18 ТБ

8 октября 2020 г., 9:35

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Компания Seagate Technology объявила о старте массовых поставок накопителей Skyhawk AI емкостью 18 ТБ.



Как отмечается, это первый жесткий диск, созданный специально для работы в системах видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) и помогающий быстрее принимать взвешенные решения. В нем используется микропрограмма Imageperfect AI, которая поддерживает потоки данных для глубокого и машинного обучения в периферийных приложениях.



Чтобы системы глубокого обучения становились «умнее» и давали более точные прогнозы, необходимо подолгу хранить как можно больше данных видеонаблюдения, а для анализа поведения требуется намного больше информации, чем дает обычное видеонаблюдение. Skyhawk AI поддерживает 64 одновременных видеопотока параллельно с 32 потоками данных ИИ. Эти накопители можно использовать в сетевых видеорегистраторах с несколькими отсеками и поддержкой ИИ. Модель рассчитана на рабочую нагрузку 550 ТБ в год — это в три с лишним раза больше, чем выдерживают обычные жесткие диски для систем видеонаблюдения. Благодаря этому Skyhawk AI легко справляется с огромными объемами данных в сложных системах видеонаблюдения без ущерба для производительности. Накопитель автоматически определяет, используется ли в системе искусственный интеллект, и адаптируется к соответствующим рабочим нагрузкам.



«Жесткий диск Seagate Skyhawk AI емкостью 18 ТБ предназначен для крупных систем видеонаблюдения, требующих эффективного масштабирования и поддержки узлов любых размеров. Эта модель позволяет легко нарастить емкость хранилища с терабайтных масштабов до петабайтных, — заявил Джефф Фотчман (Jeff Fochtman), старший вице-президент Seagate Technology по вопросам бизнеса и маркетинга. — В Skyhawk AI емкостью 18 ТБ мы оптимизировали операционные и аналитические процессы, а также ускорили доступ к материалам видеонаблюдения по сравнению с предыдущими версиями».

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