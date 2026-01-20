Главная » Новости Монітор Acer Predator XB273U F6 підтримує частоту оновлення 1000 Гц 20 января 2026 г., 16:25 0

Tweet Компанія Acer представила чотири нові монітори, зокрема три преміальні моделі для геймерів і передовий 6K-дисплей для творчих професіоналів, а також екологічний лазерний проєктор для геймерів і любителів дивитися кіно вдома.



Три ігрові монітори задовольняють потреби геймерів у швидкості та точності, допомагаючи досягати продуктивності в кожному матчі. Серед цих моделей: Predator XB273U F6 із технологією AMD FreeSync Premium, що забезпечує чітке відтворення рухів із частотою оновлення до 1000 Гц і дає гравцям перевагу в частки секунди; Predator X34 F3 із частотою 360 Гц і якістю зображення яскравої панелі QD-OLED; і Nitro XV270X P з високою роздільною здатністю 5K та частотою оновлення до 330 Гц. Монітор Acer ProDesigner PE320QX для творчих професіоналів забезпечує чіткість 6K і плавне, високопродуктивне зображення на всіх основних інтерфейсах. А лазерний RGB-проєктор Acer Vero HL1820 із роздільною здатністю 4K UHD та екологічним дизайном дозволяє насолоджуватися і переглядом фільмів, і іграми.



27-дюймовий монітор Predator XB273U F6 має частоту оновлення 500 Гц та підходить для професійних кіберспортивних змагань, оскільки геймери можуть використовувати режим Dynamic Frequency and Resolution (DFR), щоб досягати плавності й точності зображення з частотою 1000 Гц за роздільної здатності 1280x720.



«Predator XB273U F6 відкриває нові горизонти у світі ігрових дисплеїв, – зазначив Чарльз Ванг, старший менеджер із керування продуктами для цифрових дисплеїв в Acer. – Завдяки частоті оновлення 500 Гц, передовій технології IPS і динамічному режиму 1000 Гц він забезпечує високу швидкість і реалістичне відтворення зображень, які перевершують очікування професійних геймерів від монітора».



В його основі – IPS-панель QHD (2560x1440), яка поєднує високу роздільну здатність із надзвичайною точністю передачі кольорів. Монітор також постачається із заводським калібруванням, що охоплює 95% колірної гами DCI-P3 та 99% sRGB, створюючи насичені, реалістичні відтінки, які оживлять будь-який ігровий всесвіт. Завдяки стандартному коефіцієнту контрастності 2000:1 та яскравості 350 нітів геймери зможуть насолоджуватися глибокими чорними кольорами, яскравими світлими ділянками та стабільною якістю зображення за широких кутів огляду до 178 градусів.





Для підключення передбачено два порти HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4 та аудіовихід. Крім того, пристрій оснащено двома вбудованими динаміками потужністю 2 Вт. Ергономічна підставка монітора дає змогу регулювати нахил, поворот, орієнтацію та висоту (до 150 мм), щоб забезпечити максимально комфортний перегляд. Водночас сумісність із кріпленням VESA гарантує гнучкість під час використання будь-якого ігрового обладнання. Яскравість, гучність, клавіші швидкого доступу та інші параметри можна зручно налаштовувати за допомогою Acer Smart Dial на пульті дистанційного керування, завдяки чому не доведеться тягнутися до задньої панелі екрана.



Створений для кіберспортсменів і поціновувачів якісного зображення, Predator X34 F3 поєднує плавну частоту оновлення 360 Гц та чіткість і контрастність технології QD-OLED. Його 34-дюймова вигнута панель QD-OLED вирізняється яскравими кольорами та глибокими відтінками чорного, що робить ігри реалістичними. Монітор має стандартну роздільну здатність 3440x1440, підтримує частоту оновлення до 360 Гц і пропонує можливості підключення через DisplayPort 1.4 та два порти HDMI 2.1.



Завдяки часу відгуку 0,03 мс (GTG, мін.) Predator X34 F3 майже повністю усуває розмиття й оптичне двоїння. Технологія AMD FreeSync Premium Pro забезпечує плавний ігровий процес без розривів зображення навіть у найдинамічніших сценах. Коефіцієнт адаптивного керування контрастністю (ACM) 1 000 000 000 : 1 і пікова яскравість 500 нітів гарантують відтворення світлих ділянок і насичену деталізацію тіней. Охоплення 99% колірної гами DCI-P3 та підтримка 1,07 млрд кольорів (10 бітів зі згладжуванням) роблять цей пристрій вибором як для ігор, так і для створення контенту й перегляду фільмів.



Зручний та універсальний, Predator X34 F3 має ергономічну конструкцію з можливістю регулювання нахилу (від -5° до 20°), повороту (±20°) та висоти (до 150 мм). Два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт підвищують комфорт використання, не захаращуючи простір.



27-дюймовий ігровий монітор Acer Nitro XV270X P із матрицею IPS розроблено для геймерів, які вимагають максимальної чіткості, точної передачі кольорів і плавності зображення. Поєднуючи роздільну здатність 5K й високу частоту оновлення, Nitro XV270X P забезпечує баланс чіткості та швидкості як для змагальних ігор, так і для творчої роботи.



Роздільна здатність 5K (5120x2880) і частота 165 Гц в режимі підключення Nitro XV270X P через HDMI 2.1 або DisplayPort 1.4 забезпечують деталізацію та яскраве зображення. У моменти, коли кожен кадр має значення, режим DFR подвоює швидкість відгуку монітора, пропонуючи блискавичні показники 2560x1440 за частоти 330 Гц для максимально плавного ігрового процесу.



Nitro XV270X P оснащено технологією AMD FreeSync Premium, яка гарантує зображення без розривів. Час відгуку в процесі переходу між відтінками сірого кольору (GTG) становить 0,5 мс, забезпечуючи низький рівень затримок, а стандартний коефіцієнт контрастності 1 000 000 000 : 1 допомагає оживити кожну сцену з глибокими чорними відтінками та яскравими світлими тонами. Завдяки підтримці Acer HDR400 дисплей забезпечує пікову яскравість до 400 нітів та охоплює 95% колірної гами DCI-P3, відтворюючи яскраві, реалістичні кольори.



Універсальний монітор Nitro XV270X P оснащено двома портами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, аудіовиходом і двома вбудованими динаміками потужністю 2 Вт. Його ергономічна підставка підтримує регулювання нахилу (від -5° до 25°), повороту (±20°), висоти (до 150 мм) та орієнтації (±90°), забезпечуючи оптимальний комфорт і гнучкість для будь-якої конфігурації.



Створений для творчих професіоналів, 31,5-дюймовий Acer ProDesigner PE320QX пропонує якість зображення з підтримкою роздільної здатності 6016×3384 за частоти 60 Гц під час підключення через HDMI, DisplayPort і USB Type-C, забезпечуючи чітку картинку 6K та плавне відтворення кадрів на всіх основних інтерфейсах. Він вирізняється винятковою точністю кольорів з охопленням 99% палітри Adobe RGB та 98% DCI-P3, підтримуючи 1,07 млрд кольорів завдяки панелі 8 бітів + FRC (10 бітів зі згладжуванням). Час відгуку 4 мс (GTG) забезпечує мінімальне розмиття зображення під час динамічних сцен, а високий максимальний коефіцієнт контрастності 100 000 000 : 1 (ACM) створює глибокі чорні відтінки та яскраві світлі тони. Монітор сертифіковано за стандартом VESA DisplayHDR, а режим HDR600 підвищує пікову яскравість до 600 нітів, покращуючи динамічний діапазон і реалістичність картинки, тоді як стандартна яскравість 400 нітів гарантує видимість майже в будь-яких умовах. Панель Acer Reflection-Free мінімізує відблиски й небажані віддзеркалення, пропонуючи чітке та яскраве зображення за будь-якого освітлення.



Незалежно від того, працюєте ви в яскраво освітленому офісі чи в сонячному приміщенні, екран забезпечує стабільну передачу кольорів і чудову читабельність. Завдяки кутам огляду 178° по горизонталі та вертикалі дисплей зберігає точність кольорів і чіткість зображення практично з будь-якого положення.



Монітор пропонує універсальні можливості підключення: порт HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, вхід Type-C (USB4) з підтримкою живлення 100 Вт, вихід Type-C (USB4) потужністю 15 Вт, а також два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт. Технологія AI ProxiSense розпізнає присутність людини перед екраном. Якщо нікого не виявлено, монітор автоматично переходить у режим сну, щоб зменшити споживання енергії. Ця технологія розпізнавання нового покоління поєднує зручність з енергоефективністю, що робить її ідеальною для роботи в гібридному режимі та в студіях. ProDesigner PE320QX забезпечує ергономічну гнучкість завдяки можливостям регулювання нахилу (від -5° до 25°), повороту (±178°) та висоти (до 120 мм).





Acer Vero HL1820 – це проєктор для домашнього кінотеатру, що пропонує роздільну здатність 4K UHD з підтримкою HDR і чудовою передачею кольорів. Удосконалена лазерна RGB-технологія використовує окремі червоні, зелені та сині діоди для формування точного світлового потоку та коректної передачі кольорів із яскравістю 5500 люменів (RGB-лазер). Це дає змогу Vero HL1820 охоплювати 106% колірного простору BT.2020, пропонуючи глядачам надшироку колірну гаму та реалістичну точність у кожному кадрі. Коефіцієнт контрастності 3 500 000 : 1 забезпечує глибокі чорні та яскраві білі кольори, що допомагає відтворювати насичені, реалістичні зображення зі значною деталізацією та глибиною за будь-яких умов освітлення.



Націлений як на кіноманів, так і на геймерів, Vero HL1820 пропонує режим 1080p з частотою оновлення 240 Гц та низький рівень затримок (4,2 мс за роздільної здатності 1080p), забезпечуючи плавний ігровий процес із високою швидкодією та якісну картинку навіть під час відтворення динамічних сцен. Крім того, вбудований динамік потужністю 15 Вт допомагає підсилити враження від спортивних подій, фільмів та ігор. Оптичний зум 1,6x, корекція трапецієподібних спотворень по 4 кутах та горизонталі/вертикалі, а також можливість проєкції на 360 градусів дозволяють розміщувати пристрій у будь-якому просторі. Безртутний лазерний RGB-модуль не лише забезпечує до 30 000 годин роботи без обслуговування, але й зменшує споживання енергії на 50% порівняно з традиційними ламповими проєкторами. Клас захисту IP6X гарантує повну захищеність від пилу, гарантуючи надійну роботу та якість зображення навіть у менш контрольованих середовищах. Крім того, завдяки корпусу, що на 50% складається з перероблених матеріалів (PCR), Vero HL1820 втілює прагнення Acer до екологічної відповідальності.





Predator XB273U F6 надійде в продаж у країнах Північної Америки у II кварталі 2026 р. з початковою ціною $799,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у III кварталі 2026 р. з початковою ціною 899 євро, а в Китаї – у II кварталі 2026 р. з початковою ціною 6999 юанів.



Predator X34 F3 надійде в продаж у країнах Північної Америки у II кварталі 2026 р. з початковою ціною $1199,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у III кварталі 2026 р. з початковою ціною 1199 євро, а в Китаї – у II кварталі 2026 р. з початковою ціною 9999 юанів.



Acer Nitro XV270X P надійде в продаж у країнах Північної Америки у II кварталі 2026 р. з початковою ціною $799,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у III кварталі 2026 р. з початковою ціною 899 євро, а в Китаї – у II кварталі 2026 р. з початковою ціною 6999 юанів.



Acer ProDesigner PE320QX надійде в продаж у країнах Північної Америки у II кварталі 2026 р. з початковою ціною $1499,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у III кварталі 2026 р. з початковою ціною 1499 євро, а в Китаї – у II кварталі 2026 р. з початковою ціною 10 999 юанів.



Acer Vero HL1820 надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки в березні 2026 р. з початковою ціною 1499 євро.

