NVIDIA объявила старт открытого бета-тестирования Omniverse

7 октября 2020 г., 17:25

0

Tweet

На конференции GTC 2020 было объявлено о том, что платформа NVIDIA Omniverse переходит в открытую бета-версию и будет доступна для загрузки этой осенью.

Заявлено, что Omniverse стала первой в мире платформой на базе NVIDIA RTX для 3D-моделирования и совместной работы, которая объединяет физический и виртуальный миры для моделирования реальности в реальном времени с фотореалистичной детализацией.

С помощью этой платформы удаленные команды, например, архитекторы, выполняющие итерации по 3D-дизайну зданий, аниматоры, редактирующие 3D-сцены, и инженеры, совместно работающие над проектами автономного транспорта, могут совместно работать над проектами так же легко, как редактировать онлайн-документы.

Открытая бета-версия Omniverse приходит на смену годичной программе раннего доступа, в рамках которой Ericson, Foster + Partners, ILM и более 40 других компаний, а также около 400 независимых цифровых художников и разработчиков тестировали платформу и оставляли отзывы команде инженеров NVIDIA.

«Физический и виртуальный миры будут все больше сливаться, — говорит Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор NVIDIA, который представил открытую бета-версию во время своего выступления на конференции GTC. — Omniverse позволяет командам создателей контента, находящихся в разных уголках мира или просто работающих из дома, совместно работать над одним дизайном так же легко, как редактировать документ. Перед нами, по сути, среда будущего Holodeck из «Звездного Пути».

Платформа Omniverse основана на Universal Scene Description (USD) от Pixar — ведущем формате универсального обмена данными между 3D-приложениями. Платформа также использует такие технологии NVIDIA, как фотореалистичный рендеринг в реальном времени, физику, материалы и интерактивные рабочие процессы между ведущими в отрасли 3D-приложениями.

Omniverse обеспечивает совместную работу и моделирование, которые необходимы заказчикам, работающим в робототехнике, автомобилестроении, архитектуре, проектировании и строительстве, производстве, средствах массовой информации и индустрии развлечений.

Omniverse получила поддержку у многих ведущих разработчиков программного обеспечения, таких как Adobe, Autodesk, Bentley Systems, Robert McNeel & Associates и SideFX. Blender работает с NVIDIA над добавлением возможностей формата USD, чтобы интегрировать Omniverse в свое программное обеспечение. NVIDIA также сотрудничает с другими ведущими поставщиками ПО, чтобы все цифровые художники и дизайнеры могли применять Omniverse в совместной работе через приложение по выбору.

«Важность нашего двухлетнего сотрудничества с NVIDIA невозможно переоценить, — сказала Эми Банзел (Amy Bunszel), старший вице-президент по продуктам для проектирования в Autodesk. — Проекты и команды становятся все более сложными, и мы уверены, что пользователи Autodesk во всех отраслях промышленности разделят наш энтузиазм в отношении способности Omniverse создавать широкие возможности для совместной работы. Вот как работа будет выглядеть в будущем».

Для получения доступа к Omniverse необходимо зарегистрироваться в программе открытого бета-тестирования Omniverse на странице nvidia.com/omniverse. Платформа будет доступна для загрузки этой осенью.

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!