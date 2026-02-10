AGON by AOC розширює серію G4 моделями 260 Гц

10 февраля 2026 г., 16:35

Бренд AGON by AOC представляє моделі AOC GAMING 24G4ZR з діагоналлю 60,5 см (23,8") та 27G4ZR з діагоналлю 68,6 см (27"). Два нові монітори, які підіймають планку базового сегмента у сфері кіберспортивного геймінгу. Оснащені Fast IPS-панелями з розігнаною частотою оновлення до 260 Гц (240 Гц у стандартному режимі), часом відгуку 0,3 мс MPRT та реакцією до 1 мс GtG, ці дисплеї Full HD забезпечують швидкість і чіткість, необхідні для динамічних ігор, і все це за ціною, що дійсно робить конкурентну продуктивність доступною. Геймерам, які ще більше орієнтуються на оптимальне співвідношення ціни та можливостей згодом будуть представлені моделі 24G4ZRE та 27G4ZRE, оснащені підставкою лише з регулюванням нахилу.



Ще не так давно частота оновлення 260 Гц і час відгуку менше однієї мілісекунди були характеристиками виключно дисплеїв кіберспортивного класу з відповідним цінником. Ігрові монітори початкового рівня забезпечували надійну продуктивність, однак змагальним геймерам доводилося обирати моделі вищого класу.



Моделі 24G4ZR і 27G4ZR знаменують собою переломний момент. AOC GAMING доповнює серію G4, розвиваючи лінійку дисплеїв 200 Гц і, завдяки розігнаній частоті оновлення до 260 Гц та часу відгуку 0,3 мс MPRT, відкриваючи нову еру базового сегмента. Для геймерів, які купують свій перший спеціалізований ігровий монітор, незалежно від їхньої мети, чи це поринання у Counter-Strike 2, досягнення рейтингових позицій у Valorant або досягнення діамантового рангу в Rainbow Six Siege - це швидкість рівня кіберспорту без бар’єрів.



Час відгуку до 1 мс GtG та 0,3 мс MPRT забезпечує чітке відображення швидких рухів без ефекту шлейфів, тоді як технологія Adaptive-Sync і офіційна сумісність з NVIDIA G-SYNC усувають розриви зображення при змінній частоті кадрів. У результаті ігровий процес відчувається миттєвим і точним. Крім того, монітори підтримують технологію MBR Sync, яка дозволяє одночасно використовувати змінну частоту оновлення (Adaptive-Sync) та стробування підсвічування. Це дає змогу досягати значень MPRT нижче 1 мс у широкому діапазоні частот оновлення (48–260 Гц), забезпечуючи геймерам чітке, різке зображення без розривів і ривків.



За замовчуванням монітори працюють із частотою оновлення 240 Гц, яка є де-факто стандартом кіберспорту. Розігнану частоту 260 Гц можна активувати безпосередньо в меню монітора або в програмному забезпеченні G-Menu, обравши відповідний параметр лише один раз.



Обидва монітори оснащені панелями Fast IPS, поєднують швидкий час відгуку, необхідний для змагального геймінгу, з яскравою передачею кольору та широкими кутами огляду, характерними для IPS. 27-дюймові моделі забезпечують охоплення 121,5% sRGB та 92,3% DCI-P3, тоді як 23,8-дюймові версії пропонують 111,7% sRGB та 87,7% DCI-P3, гарантуючи насичене й точне зображення, яке оживляє ігрові світи без вигоряння темних сцен.



Яскравість 300 кд/м² забезпечує чітку видимість за будь-якого освітлення, а широкі кути огляду 178°/178° гарантують стабільну передачу кольорів навіть під час нахилу екрана в напружені моменти гри або при спільному перегляді з товаришами по команді.



Моделі 24G4ZR та 27G4ZR оснащені повністю ергономічними підставками з регулюванням висоти до 130 мм, нахилом (-3°/21°), обертанням (±28°) та поворотом (±90°), дозволяючи підлаштувати ідеальне положення для перегляду. Низько профільна підставка з кіберспортивним дизайном займає мінімум місця на столі, забезпечуючи зручне розташування клавіатури та миші.



Тристоронній безрамковий дизайн серії G4 робить зовнішній вигляд чистим і сучасним, підходячи для багатомоніторних конфігурацій. Сумісність з кріпленням VESA 100×100 додає гнучкості для користувачів, які віддають перевагу настінному монтажу або використанню кронштейнів.



Варіанти 24G4ZRE та 27G4ZRE з регулюванням лише нахилу пропонують таку саму продуктивність панелі у компактнішому виконанні.



Комплексне підключення включає 2 входи HDMI 2.0 та 1 вхід DisplayPort 1.4, а програмне забезпечення G-Menu забезпечує простий доступ до налаштувань дисплея та ігрових профілів, оптимізованих для різних жанрів. Технологія Flicker-Free та апаратне зниження синього світла допомагають зменшити навантаження на очі під час тривалих ігрових сесій.



23,8-дюймові моделі 24G4ZR та 24G4ZRE пропонують компактний формфактор. 27-дюймові 27G4ZR та 27G4ZRE пропонують «полотно» більшого розміру. Усі чотири монітори мають однакові частоти оновлення та час відгуку, дозволяючи обирати виключно за розміром та зручністю налаштування.



«Раніше частота 260 Гц і час відгуку 0,3 мс MPRT були характеристиками, притаманними лише елітним дисплеям, орієнтованим на кіберспорт», — каже Сезар Акоста, менеджер із продуктів для геймінгу в AGON by AOC. «З моделями 24G4ZR та 27G4ZR ми робимо цей рівень швидкості новою відправною точкою, адже кожен змагальний гравець заслуговує на монітор, який йде в ногу з ним».



Монітори AOC GAMING 24G4ZR, 27G4ZR, 24G4ZRE та 27G4ZRE доступні з лютого 2026 року за рекомендованими роздрібними цінами:



24G4ZR: 7499 грн

24G4ZRE: 6599 грн

27G4ZR: 8499 грн

27G4ZRE: 7299 грн

