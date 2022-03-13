13 марта 2022 г., 20:56

Комітет з питань цифрової трансформації Верховна Рада закликає брати цифрову зброю.



"У цифровому світі вашою зброєю може стати смартфон та доступ до інтернету. Дати відсіч ворогу можна з будь-якого куточку світу: з бомбосховища чи закордону", йдеться у зверненні.



Кожний українець може бути максимально ефективними в цій боротьбі:



1. Чатбот у Telegram єВорог (https://t.me/evorog_bot). Завдяки йому кожен може повідомити ЗСУ про місце перебування російських військ в Україні. Фотографуйте окупантів чи ворожу техніку та надсилайте в чатбот з подробицями про геолокацію ворогів.



2. ІТ-армія (https://t.me/itarmyofukraine2022). Якщо вмієте атакувати портали і «класти на лопатки» портали та сервіси - вступайте до лав ІТ-армії України. Знешкодимо інформаційну пропаганду ворога.



3. Інтернет Війська України (https://t.me/ivukr). Для тих, хто готовий боротися з російської пропагандою онлайн та доносити правду усьому світу у соцмережах.

Долучайтеся до боротьби з ворогом.



Переможемо тільки разом!



Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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