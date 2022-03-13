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В національному роумінгу відтепер можна користуватись мобільним інтернетом

13 марта 2022 г., 14:50
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Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell реалізували нову можливість в рамках національного роумінгу. Відтепер абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками й SMS, а і мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 кбіт/с, щоб обмінюватися повідомленнями в месенджерах або шукати інформацію в інтернеті.

Нагадаємо, що національний роумінг дозволяє при зникненні зв’язку одного оператора підключатися до мережі іншого. Наразі наявність мобільного інтернету не менш важлива за дзвінки, адже дозволяє бути на зв’язку з близькими онлайн та перевіряти актуальні новини. При цьому, тарифікація послуг у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент.

Для абонентів lifecell національний роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається – необхідно здійснити ручні налаштування.

Абоненти Київстар та Vodafone можуть скористатись цією опцією здійснивши ручні налаштування на смартфоні:
    • Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
    • Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell
    • Якщо зареєструватися не вдалось, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
    • Перевірити можливість використання мобільного інтернету – відправити повідомлення в месенджері.
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Звертаємо увагу, що підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільні мережі. Для того, щоб всі абоненти мали доступ до зв’язку у важливий момент, оператори радять:
    • вимкнути автозавантаження в месенджерах та інших додатках. Наприклад, автоматичне оновлення у Play Market та App Store через мобільні мережі;
    • у налаштуваннях смартфону можна заборонити додаткам, які працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік;
    • встановити меншу якість відео у YouTube та інших відеострімінгових сервісах;
    • за наявності варто використовувати Wi-Fi.

Також абонентам важливо раз на день намагатися повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

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