В національному роумінгу відтепер можна користуватись мобільним інтернетом

13 марта 2022 г., 14:50

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Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell реалізували нову можливість в рамках національного роумінгу. Відтепер абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками й SMS, а і мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 кбіт/с, щоб обмінюватися повідомленнями в месенджерах або шукати інформацію в інтернеті.



Нагадаємо, що національний роумінг дозволяє при зникненні зв’язку одного оператора підключатися до мережі іншого. Наразі наявність мобільного інтернету не менш важлива за дзвінки, адже дозволяє бути на зв’язку з близькими онлайн та перевіряти актуальні новини. При цьому, тарифікація послуг у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент.



Для абонентів lifecell національний роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається – необхідно здійснити ручні налаштування.



Абоненти Київстар та Vodafone можуть скористатись цією опцією здійснивши ручні налаштування на смартфоні:

• Відключити автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

• Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell

• Якщо зареєструватися не вдалось, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

• Перевірити можливість використання мобільного інтернету – відправити повідомлення в месенджері.

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Звертаємо увагу, що підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільні мережі. Для того, щоб всі абоненти мали доступ до зв’язку у важливий момент, оператори радять:

• вимкнути автозавантаження в месенджерах та інших додатках. Наприклад, автоматичне оновлення у Play Market та App Store через мобільні мережі;

• у налаштуваннях смартфону можна заборонити додаткам, які працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік;

• встановити меншу якість відео у YouTube та інших відеострімінгових сервісах;

• за наявності варто використовувати Wi-Fi.



Також абонентам важливо раз на день намагатися повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

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