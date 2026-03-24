OpenAI подвоює кількість розробників на фоні конкуренції з Google - до 8000 співробітників

Financial Times повідомляє про плани компанії OpenAI майже вдвічі збільшити кількість свого персоналу. Згідно з даними джерел, знайомих із ситуацією, стартап має намір розширити штат із поточних 4500 до 8000 осіб до кінця 2026 року.



OpenAI планує задіяти більшість нових співробітників у сферах розробки продуктів, інженерії, досліджень та продажів. Це розширення відбувається на фоні стрімкого зростання ринкової оцінки компанії, яка після останнього раунду фінансування за участю Softbank сягнула 840 млрд дол.



Окремим напрямком рекрутингу стане пошук фахівців з так званого технічного амбасадорства. Завданням цих спеціалістів буде допомога бізнес-клієнтам у максимально ефективному впровадженні та використанні інструментів на базі ChatGPT. Така стратегія свідчить про намір OpenAI посилити свій вплив у корпоративному сегменті, де попит на інтеграцію генеративного штучного інтелекту продовжує стабільно зростати. Компанія наразі не надала офіційних коментарів щодо оприлюднених планів масштабування.



Збільшення штату також пов'язують із внутрішньою мобілізацією ресурсів у відповідь на успіхи конкурентів. Як повідомляється, генеральний директор Сем Альтман (Sam Altman) на початку грудня минулого року запровадив режим червоного рівня небезпеки ("code red"), призупинивши другорядні проєкти. Цей крок був спрямований на переспрямування команд для прискорення розробки продуктів, що мають стати гідною відповіддю на запуск Gemini 3 від Google. Таким чином, OpenAI намагається зберегти технологічне лідерство в умовах агресивної конкуренції на ринку великих мовних моделей.



Фінансова стабільність для такого масштабного найму забезпечується рекордним раундом інвестицій у розмірі 110 млрд дол., до якого долучилися провідні технологічні корпорації та фонд Масайоші Сона (Masayoshi Son). Окрім розширення команди, OpenAI активно оптимізує свою структуру управління. Зокрема, Сем Альтман нещодавно залишив раду директорів Helion Energy, щоб зосередитися на стратегічному партнерстві та внутрішніх викликах OpenAI. Це підкреслює пріоритетність кадрового та технологічного посилення компанії в найближчі два роки.



Рішення OpenAI про радикальне розширення штату свідчить про перехід компанії від формату компактної дослідницької лабораторії до моделі глобальної технологічної корпорації. Основний акцент на технічних амбасадорах вказує на те, що головним викликом для компанії у 2026 році є не лише створення нових моделей, а й їхня монетизація через глибоку інтеграцію в бізнес-процеси клієнтів. Це пряма відповідь на стратегію конкурентів, які мають розвинені мережі підтримки та впровадження корпоративного софту.



Водночас внутрішній режим "code red" та агресивний рекрутинг підкреслюють вразливість OpenAI перед ресурсами Google. Збільшення штату до 8000 осіб створює значне навантаження на корпоративну культуру та оперативну ефективність, що може сповільнити гнучкість, яка раніше була головною перевагою стартапу.

