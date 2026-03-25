Трест, который лопнул

НАТО зацікавлене у досвіді України у сфері протидронової оборони

25 марта 2026 г., 8:25
Міноборони повідомило, що Україна та НАТО розширюють співпрацю у сфері протидронової оборони, обміну бойовим досвідом і розвитку інноваційних технологій. 

Українська сторона готова ділитися унікальними напрацюваннями сучасної війни та інтегрувати їх у спільні проекти з партнерами. Про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації (Supreme Allied Commander Transformation) адміралом П’єром Вандьє. У зустрічі також взяли участь представники Командування Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, кластеру оборонних інновацій Brave1 та команди проекту DELTA.

Сторони обговорили розвиток дешевих та доступних рішень у сфері протидії повітряним загрозам, зокрема застосування інтерсепторів як одного з елементів ешелонованої ППО.

«Частка інтерсепторів у збитті цілей постійно зростає. Це ефективний та дешевий спосіб знищення безпілотників. Наша мета – досягти ефективності збиття у 95%», – наголосив Сергій Боєв.

Українська сторона представила підхід до побудови системи ППО, який охоплює не лише засоби ураження, а і, зокрема, системи управління та розвиток радарного поля. Україна сьогодні має унікальний практичний досвід інтеграції всіх компонентів такої системи в умовах повномасштабної війни.

Окрему увагу приділили системі ситуаційної обізнаності DELTA, яка дозволяє відстежувати місії, ідентифікувати цілі, контролювати результати ураження та отримувати об’єктивну статистику з поля бою.

Сторони розглянули перспективи реалізації спільних проектів, зокрема на базі центру JATEC та в межах ініціативи UNITE–Brave NATO. Йдеться про розширення співпраці між українськими та міжнародними компаніями, а також інтеграцію українських рішень у оборонні системи НАТО.

Україна готова розвивати взаємовигідні партнерства та відігравати активну роль у формуванні нової архітектури безпеки разом із союзниками.

Читайте также

  

