Продовжується цифрова трансформація української медичної освіти

В Україні триває реалізація міжнародного проекту Erasmus+ UkraineDigiTrans: Digital Transformation of Medical Education in Ukraine, спрямованого на модернізацію медичної освіти через впровадження цифрових технологій, інноваційних підходів до навчання та розвиток професійних компетентностей викладачів.



Ініціатива об’єднує провідні університети України та Європи та сприяє формуванню сучасної, гнучкої й стійкої освітньої екосистеми, здатної ефективно відповідати на виклики війни та глобальної цифровізації.



“Важливо, щоб медична освіта відповідала сучасним викликам і розвивалася з урахуванням тих змін, які відбуваються в медичній сфері та в суспільстві. Це сприятиме підготовці фахівців до роботи в нових умовах і забезпеченню якості медичної допомоги для пацієнтів”, – заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.



У межах цієї роботи українські заклади вищої освіти вже активно впроваджують отримані знання у навчальний процес. Поступово це переходить у практичні зміни та нові підходи до навчання. Зокрема, серед поточних результатів:



Буковинський державний медичний університет: проводяться системні курси для викладачів, де навчають працювати з реальними клінічними ситуаціями, використовувати цифрові інструменти та штучний інтелект, а також створювати навчальні відео і подкасти.



Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: запроваджено курс «Професійна компетентність викладача: цифрова педагогіка», спрямований на визначення та підвищення рівня психологічної стійкості, цифрової гігієни, профілактики вигорання та використання цифрових інструментів для підтримки ментального здоров’я.



Львівський національний університет імені Івана Франка: впроваджуються навчальні модулі, спрямовані на створення сучасних освітніх курсів, а також застосування інструментів штучного інтелекту в навчальному процесі.



Одеський національний медичний університет: організовано серію семінарів для викладачів, присвячених розвитку цифрових навичок. Під час навчання учасники опановують сучасні підходи до організації навчального процесу, роботу з інтерактивними платформами та створення освітнього контенту. Окремо розглядаються питання кібербезпеки, етики в цифровій освіті та практичного використання штучного інтелекту.



Додатково в межах проекту триває оновлення освітніх програм і розробка нових дисциплін для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація», «Громадське здоров’я» та «Управління охороною здоров’я». Йдеться про поступовий перехід від традиційних підходів до сучасної цифрової моделі навчання, що передбачає використання штучного інтелекту, симуляційних технологій і віртуальних пацієнтів, навчання на основі клінічних ситуацій, а також ширше застосування інтерактивних платформ і, зокрема, мультимедійного контенту.



У цьому процесі особливу увагу приділяють тому, щоб студенти отримували необхідні цифрові навички, клінічні знання та вміння аналізувати дані. Це потрібно для роботи в сучасній системі охорони здоров’я, де активно розвиваються електронні сервіси та телемедицина.



Нагадаємо також, в Україні триває реалізація проекту D-CREDO за підтримки ЄС.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI