Агресія РФ в Україні майже зупинила виробництво неону, що загальмує випуск чипів

14 марта 2022 г., 9:49

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Як повідомляє CNN Business, два провідних постачальника неону з України, які виробляють близько половини світових запасів ключового інгредієнта для виготовлення напівпровідників, припинили свою діяльність у наслідок війни.



Близько 45%-54% світового неону, важливого для виробництва лазерів, які використовуються для виготовлення мікросхем, надходять від двох українських компаній, Ingas і Cryoin, згідно з дослідженнями ринку Techcet. За оцінками аналітиків, світове споживання неону для виробництва мікросхем минулого року досягло приблизно 540 метричних тонн.



За словами представників компаній, як повідомляє Reuters, обидві фірми припинили свою діяльність, оскільки російські війська посилили свої атаки на міста по всій Україні, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи ключову інфраструктуру.



Ця зупинка може загострити ще сильніше дефіцит у світовому виробництві чіпів.



За словами Анджело Зіно, аналітика CFRA, у той час, як оцінки значно різняться щодо кількості запасів неону, які виробники чіпів мають у своєму розпорядженні, виробництво може зазнати значного удару, якщо конфлікт затягнеться.



До вторгнення Ingas виробляв від 15 000 до 20 000 кубометрів неону на місяць для клієнтів у Тайвані, Кореї, Китаї, США та Німеччини, причому близько 75% припадало на індустрію чіпів, відмітив Микола Авджий, головний комерційний директор компанії в електронному листі Reuters.



Компанія базується в Маріуполі, який перебуває в облозі російських військ.



За словами директора з розвитку бізнесу одеської Cryoin Лариси Бондаренко, компанія яка виробляла приблизно від 10 000 до 15 000 кубометрів неону на місяць, припинила роботу 24 лютого, коли почалися атаки на Україну, щоб убезпечити своїх співробітників.



Бондаренко заявила, що компанія не зможе виконати замовлення на 13 000 кубометрів неону в березні, якщо ситуація не зміниться. Вона сказала, що Cryoin може витримати щонайменше три місяці, якщо завод буде закритий, але попередила, що якщо обладнання буде пошкоджено, це буде серйозніше ускладнить швидке відновлення роботи. Вона також відмітила, що не впевнена, що компанія може отримати додаткову сировину для виробництва неону.



Український неон є побічним продуктом виробництва сталі. Газ також виробляється в Китаї, але ціни в там неухильно зростають.



Бондаренко каже, що ціни, які вже були під тиском після пандемії, з грудня зросли до 500%. Згідно з повідомленням китайських ЗМІ з посиланням на biiinfo.com, ціна неонового газу (вміст 99,9%) у Китаї зросла в чотири рази з 400 юанів/кубічний метр у жовтні минулого року до понад 1600 юанів/кубічний метр у кінець лютого.



За даними Комісії з міжнародної торгівлі США, ціни на неон виросли на 600% напередодні анексії Росією Кримського півострова від України у 2014 році.



За словами Річарда Барнетта, директора з маркетингу Supplyframe, яка надає ринкові дані компаніям у галузях електроніки, компанії в інших країнах можуть розпочати виробництво неону, але для збільшення знадобиться від дев’яти місяців до двох років.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист