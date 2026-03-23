ASUS анонсує ExpertCenter PN55 із процесорами AMD Ryzen AI 400

23 марта 2026 г., 16:25

Компанія ASUS представила ExpertCenter PN55 — компактний комп’ютер формату Copilot+ PC, оснащений новітніми процесорами серії AMD Ryzen AI 400. Завдяки архітектурі XDNA 2, вбудований нейронний процесор (NPU) видає до 55 TOPS, що робить цей Mini PC інструментом для роботи зі штучним інтелектом, дизайну та бізнес-завдань.



ExpertCenter PN55 у топовій конфігурації базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 470. У поєднанні з оперативною пам’яттю DDR5 об’ємом до 96 ГБ, пристрій забезпечує миттєвий відгук у багатозадачному режимі та складних AI-обчисленнях.



Користувачам стають доступні такі ексклюзивні можливості Copilot+, як живі субтитри для багатомовних зустрічей у реальному часі Live Captions, генерація візуального контенту на основі простих текстових запитів Cocreator та інтелектуальний пошук Recall, що допомагає миттєво знайти раніше відкриті файли чи вебсторінки.



За візуальну частину відповідає інтегрована графіка AMD Radeon 800M, яка справляється з обробкою контенту високої роздільної здатності.



PN55 підтримує одночасне підключення до чотирьох 4K-моніторів.



Пристрій має два LAN-порти та до шести роз’ємів USB, що забезпечує гнучкість для підключення будь-якої периферії.



Для захисту даних ASUS інтегрувала кілька рівнів безпеки: сканер відбитків пальців на корпусі для швидкого та безпечного входу та модуль fTPM 2.0 захищає дані від стороннього втручання.



Вибрані моделі підтримують технології віддаленого керування та посиленого апаратного захисту AMD PRO, що важливо для великих підприємств.



Корпус об’ємом 0,57 літра (130x130x34 мм) виконаний з алюмінію та має продуману систему охолодження.



Конструкція дозволяє легко дістатися до слотів пам’яті та накопичувачів без використання викрутки.



PN55 протестований відповідно до стандарту міцності US MIL-STD-810H. Він готовий до роботи 24/7 навіть у суворих умовах — від офісів до систем цифрових вивісок (Digital Signage).



Завдяки підтримці кріплення VESA, цей міні-ПК можна повністю сховати за монітором, створивши мінімалістичне та потужне робоче місце.

