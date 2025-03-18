Veracode пропонує вдосконалену платформу безпеки додатків

18 марта 2025 г., 16:35

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Veracode, фахівець у сфері безпеки додатків, оновив своє бачення та розширив можливості для розв'язання сучасних проблем безпеки програмного забезпечення, інформує Softprom. Ці вдосконалення забезпечать покращені інструменти безпеки, розроблені для сучасних програмних екосистем, де використання коду, згенерованого штучним інтелектом, компонентів з відкритим кодом та мультихмарних розгортань розширило потенційні вразливості.

Стратегічні інвестиції Veracode зміцнили пропозиції з безпеки: інтелект на базі ШІ (розширені можливості завдяки Jaroona); динамічна безпека додатків (покращені можливості DAST через Crashtest); управління станом безпеки додатків (ASPM через Longbow); захист ланцюга постачання (інноваційне виявлення шкідливих пакетів за допомогою Phylum) тощо.

Ці вдосконалення дозволять клієнтам отримати єдиний огляд усієї екосистеми додатків – від коду до контейнерів і хмари – ефективно пріоритезуючи ризики для цільового усунення.

Усвідомлюючи, що безпека повинна посилювати, а не перешкоджати інноваціям, Veracode вдосконалив середовище для розробників, інтегрувавши IDE та можливості сканування репозиторіїв. Цей підхід дозволяє командам розробників підтримувати продуктивність, одночасно інтегруючи безпеку протягом всього життєвого циклу розробки програмного забезпечення.

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